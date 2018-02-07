«ساعد» تبدأ تحصيل 500 درهم رسوم تخطيط الحوادث البسيطة

بدأت شركة ساعد للأنظمة المرورية تحصيل مبلغ 500 درهم بدلاً من 300 درهم رسوم تخطيط الحوادث المرورية البسيطة، إضافة إلى 400 درهم للحوادث البسيطة ضد مجهول، بعد أن كانت 50 درهماً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2017 في شأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية، إذ أشار الجدول المرفق بالقرار إلى تحصيل 500 درهم لتقرير معاينة حادث بسيط.

وأكد سائقون في أبوظبي أنهم تلقوا مخالفات بقيمة 500 درهم بدلاً من 300 درهم من قِبل شركة ساعد للأنظمة المرورية عقب تسببهم في حوادث بسيطة. وتهتم «ساعد» بإدارة منظومة البلاغات المتعلقة بالحوادث المرورية وتخطيطها وتقديم خدمة مميزة من حيث الجودة والسرعة للجمهور، من خلال تطوير أحدث التقنيات والأدوات المبتكرة.