تعاون وثيق بين الإمارات والهند في أبحاث الفضاء

يزور ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة الإمارات خلال الأسبوع المقبل، إذ ستحل الهند ضيف شرف القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة التي ستلتئم الأحد المقبل، وذلك لعرض تجربتها الاقتصادية والتنموية التي تستحق أن تقدم كنموذج لقدرة الدول النامية والقوى الصاعدة في العالم، عبر منصة القمة.

ونظم المجلس الوطني للإعلام زيارة لعدد من وسائل الإعلام الإماراتية إلى الهند ومن بينها «البيان»، وأجرى الوفد أولى لقاءاته في مدينة بنغالور مع الدكتور ك. سيفان رئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء «إيسرو» الذي أكد على التعاون الوثيق بين الإمارات والهند في مجال الفضاء، خصوصاً بعد تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى في هذا الإطار.

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن برنامج الهند الفضائي ومراحل تطوره، وأكد الدكتور ك. سيفان على أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية والهند في مجال الفضاء.

وقال الدكتور سيفان الذي عين في يناير الماضي في منصبه إن المنظمة كانت داعمة لوكالة الإمارات للفضاء منذ اللحظات الأولى لإنشائها، مشيراً إلى أن مسؤولاً كبيراً في«إيسرو» هو الدكتور أنادوراي، والذي يقود برنامج الأقمار الصناعية، كان حاضراً أثناء إطلاق وكالة الإمارات للفضاء في مايو 2015.

وأوضح أن زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 17 أغسطس 2015 عززت التعاون الفضائي بين البلدين، وهو ما أكدت عليه أيضا اللجنة الهندية الإماراتية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني في اجتماعها الحادي عشر الذي عقد في نيودلهي في سبتمبر 2015.

تنسيق

وبحسب الدكتور سيفان ففي سبتمبر 2015 أيضا زار رئيس وكالة الإمارات للفضاء، المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء وتم خلال الزيارة بحث سبل بناء وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الفضاء، ونتيجة لتلك الزيارة التي كانت تلبية لدعوة من «إيسرو» وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية«في 11 فبراير 2016 في نيودلهي.

واعتبر أن هذه المذكرة توفر أرضية للتعاون المشترك في علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء بما في ذلك الاستشعار عن بعد للأرض؛ والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والملاحة الفضائية.

وبموجب مذكرة التفاهم أنشأ الجانبان مجموعة عمل مشترکة للتنسیق الفعال لتعزيز التعاون الفضائي، عبر الاتفاق على مشاریع معينة ووضع الآليات المحددة لتنفيذها.

وأشار إلى أن هناك فريقاً مشتركاً من الجانبين أجرى مناقشات أولية في ديسمبر 2017 وحددوا مجالات التعاون ذات الأولوية، وتمت مناقشة إمكانات التعاون في تطبيقات الإستشعار عن بعد وفي مجال منصات الأقمار الصناعية وكذلك في مهمة الإمارات في المريخ والملاحة الفضائية وصواريخ الإطلاق.

وعبر الدكتور سيفان عن سعادته بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2017 للقمر الصناعي (نايف –1 ) كأول قمر اصطناعي نانومتري إماراتي إلى الفضاء الخارجي يهدف إلى جمع بيانات الفضاء البيئي، مشيراً إلى أنه تم إطلاقه كأحد الأقمار الصناعية المشتركة للركاب من مركز الإطلاق التابع لـ»إيسرو«والمسمى ‏ PSLV.

وتوقع أن تساهم شخصية بارزة من الهند في برنامج الفضاء الإماراتي، بصفتها عضواً في المجلس الاستشاري لوكالة الإمارات للفضاء.

وعبر الدكتور سيفان في رده على سؤال»البيان«عن رؤيته لمشروع الإمارات لاستيطان الفضاء، عن سعادته لوجود رؤية ومشروع لدى الإمارات بهذا الخصوص، ذلك أن وجود الرؤية هو بداية تحقيق أي مشروع، مشيراً إلى أن برنامج الهند الفضائي كان مجرد رؤية عبر عنها أبو البرنامج الهندي للفضاء فيكرام سرابهاي، وهاهي الهند الآن أحد أهم اللاعبين الرئيسيين في مجال الفضاء.

برامج

قال الدكتور سيفان رئيس منظمة «إيسرو» يسرني أن أرى الكثير من التطورات في دولة الإمارات في مجال الفضاء، ونحن نراقب الإعلانات الصادرة من وكالة الإمارات للفضاء ومن مركز محمد بن راشد للفضاء حول مختلف المبادرات الجديدة مثل مهمة الأمل إلى المريخ، وبرنامج رواد الفضاء، وبرنامج مدينة المريخ وغيرها من البرامج المثيرة.