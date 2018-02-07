القبيسي رئيسة للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية

انتخب أعضاء المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيسةً للمجموعة بالإجماع، خلال اجتماعها الأول بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

وأعربت معالي القبيسي عن تقديرها لأعضاء المجموعة الاستشارية التي تضم في عضويتها العديد من القيادات البرلمانية في دول كبرى لانتخابها رئيسة للمجموعة. ونوهت بأهمية العمل الجماعي على مستوى البرلمانات وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف كدور داعم ومساند لجهود الدول والحكومات.

وتضم المجموعة رؤساء برلمانات ورؤساء لجان برلمانية وأعضاء وتستند خطة عملها إلى قرارات واستراتيجية الأمم المتحدة ذات الصلة مثل الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لعام 2006 للأمم المتحدة وخطة عمل الأمم المتحدة لعام 2016 لمنع التطرف. ودعت معاليها في كلمة خلال الجلسة الأولى للمجموعة الأعضاء إلى بذل أقصى الجهود والعمل كفريق واحد في مواجهة تحدي الإرهاب والتطرف الذي يهدد الأجيال المقبلة. ونوهت إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب. أبوظبي - وام