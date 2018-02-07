الإمارات بقيادة خليفة تعزز مسيرتها الإنسانية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تمضي قدماً في تعزيز مسيرة الدولة الإنسانية التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقال سموه إن الهيئة تحقق في كل يوم مكتسبات جديدة على الساحة الإنسانية الدولية، بفضل الدعم الذي تجده من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تصريح بمناسبة مرور 35 عاماً على تأسيس الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات اهتمت كثيراً منذ قيام صرح الاتحاد بتعزيز مجالات البذل والعطاء، من أجل الضعفاء وتشجيع المبادرات الإنسانية التي لها وقعها على مسيرة التنمية البشرية الشاملة في المجتمعات الهشة والمناطق المهمشة.

وأضاف سموه: «لقد أرسى المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأسس التي قام عليها بنيان الدولة الحضاري في المجال الإنساني الذي يعتز ويفخر به كل مواطن نهل من معين الفقيد باني مجد هذا الشعب وقدوته في نجدة الملهوفين وإغاثة المكروبين، وعلى ذات النهج الذي اختطه فقيدنا العزيز تسير القيادة الرشيدة، وتمضي بمسيرة الخير والعطاء إلى أقصى مراميها».

رسائل

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد إن هيئة الهلال الأحمر حملت على عاتقها، خلال الـ35 عاماً الماضية، مسؤولية إيصال رسالة المحبة والسلام من الإمارات إلى كل شعوب العالم التي تعاني وطأة الظروف، من خلال برامجها ومشاريعها المنتشرة على مستوى العالم دون تمييز، بل كانت وستظل الحاجة هي المعيار الوحيد لتلبية نداء الإنسانية وتقديم المساعدة المطلوبة.

وشدد سموه على أن الهيئة أكدت أنها على قدر التحدي وعظم المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقها، من خلال تجاوبها السريع مع النكبات والأزمات التي تعرضت لها البشرية، تقدم الدعم والمساندة وتقف بجانب ضحايا حتى تنجلي محنتهم وتنحسر مأساتهم، مشيراً سموه، في هذا الصدد، إلى وجود الهيئة القوي حالياً في عدد من الساحات التي تواجه أزمات إنسانية حادة خاصة في المنطقة العربية.

قيم

وقال سموه: «تأصلت القيم والمضامين الإنسانية لدى شعب الإمارات، وأثمرت عن إيجاد نسيج متماسك يسوده التكافل والإيثار، والسعي في قضاء حوائج الآخرين ونجدة الملهوفين وإسعاد المحرومين، وتعمقت مبادئ الخير والبر والإحسان النابعة من تعاليم الدين الحنيف وقيمه السامية في نفوس الأجيال المتعاقبة من هذا الشعب الوفي لأهله وجيرانه والإنسانية جمعاء».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد: «تحل علينا هذه الأيام ذكرى تأسيس الهلال الأحمر، وقد حققت الهيئة نقلة نوعية وطفرة كبيرة في تحسين مجالات العون الإغاثي، والانتقال به من مجرد مساعدات آنية في أوقات الأزمات والكوارث إلى مشاريع تنموية رائدة تسهم في ترقية المجتمعات الضعيفة»، مؤكداً أن الهيئة تستشرف عهداً جديداً من البذل والعطاء، تعزيزاً لمسيرتها الخيرة وتحقيقاً للتطلعات والآمال العريضة في الحد من المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

معاناة

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد عن أمله في تضافر جهود القوى الخيرة في العالم لمواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن تصاعد وتيرة النزاعات والكوارث والأزمات، والعمل معاً لتخفيف وطأتها على الضحايا والمنكوبين، ودعا سموه إلى التصدي بقوة لتداعيات المعاناة الإنسانية المتفاقمة بسبب انتشار رقعة الفقر والجوع وتفشي الأمراض والأوبئة واتساع دائرة النزوح واللجوء والتشرد والحرمان.

وأكد سموه أن الأوضاع الإنسانية الراهنة في العديد من الساحات تتطلب وقفة قوية من المجتمع الدولي وقواه الحية لتعزيز أوجه التضامن معها وحشد الدعم والتأييد لضحاياها.

وشدد سموه على أن الهيئة تعتبر من أقوى المناصرين للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والقوى الخيرة في العالم من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني إقليمياً ودولياً.