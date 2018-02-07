ماجد النعيمي يفتتح الدورة 6 من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، افتتح الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، الدورة السادسة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عجمان، تحت شعار مقولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون» صباح أمس بمركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف بمشاركة 35 جامعة ومؤسسة تعليمية وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام.

وأكد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي قوة ومتانة قطاع التعليم بكل مراحله الذي يستند إلى أساليب متطورة ومبتكرة تواكب العصر وتلبي طموحات مجتمعنا وحاجته إلى مزيد من التطور ومواكبة الثورة العلمية والإبداعية والابتكارية ومجالات الذكاء الاصطناعي وفي كل مناحي الحياة حتى نصل إلى أهدافنا المنشودة.

وقال إن الاستثمار في قطاع التعليم هو الأفضل والأجدى كونه يلامس حاجات الشباب في التعليم وبناء المستقبل القائم على العلم والمعرفة والابتكار في كل المجالات ما ينعكس على مجتمعنا ودولتنا بالخير والتقدم الثقافي والعلمي وغيرها من القطاعات ذات الصلة، داعياً الشباب من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات إلى التعلم والتبصر في كل ما هو جديد ونافع لمسيرتهم ومستقبلهم وخدمة أوطانهم.

دعم

من جانبه، أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان على أهمية المعرض دوره في دعم واستدامة المؤسسات التعليمية وتطورها في إمارة عجمان بشكل خاص والإمارات عامة، حيث تشير النتائج الخاصة بالنسخ السابقة من المعرض إلى أهميته للمؤسسات المشاركة ومساهمته في زيادة أعداد الطلبة المسجلين بالمؤسسات التعليمية المشاركة.

خطة عمل

من جانبه، أشاد سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان بأهمية معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ودوره في دعم الحركة التعليمية، موضحاً أن تنظيم المعرض في نسخته السادسة يعكس تطور ونمو القطاع التعليمي في إمارة عجمان بشكل خاص، ويؤكد جهود الغرفة على تعزيز دورها المجتمعي.