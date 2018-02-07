«المسيرة» يوثق أنشطة محمد بن راشد 2017

في إصدار جديد للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تضمن أبرز أنشطة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال 2017، وثق كتاب «المسيرة» فعاليات سموه خلال العام المنصرم، بالصورة والكلمة.

وتتبع الإصدار الذي جاء في 255 صفحة من القطع الكبير، الفعاليات الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها، التي شهدها سموه، وفق تراتبية زمنية لأشهر السنة يقابلها توثيق للفعاليات، وقد تميز الكتاب بلوحات مرسومة تجمع سموه بالمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وافتتح كل شهر بلوحة لسموه مع زايد، وفق تبويب الكتاب على أساس الأشهر، كما تصدرت الغلاف لوحة بديعة لهما معاً، حيث يسير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى جانب زايد.

يناير

وكان من أبرز الفعاليات في يناير 2017، إطلاق استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050، وإطلاق مشروع «دبي هاربور» الاقتصادي السياحي المتكامل، وإطلاق منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وتكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الرابعة.

وكذلك زيارة سموه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر بأبوظبي، حضور حفل تخريج الدورة 41 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية، إضافة إلى ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء في «دار الاتحاد» وغير ذلك من الفعاليات.

فبراير

كما كان من أبرز فعاليات سموه في فبراير ترؤسه «خلوة الخير»، بمشاركة 100 شخصية من رموز العمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة، وحضوره سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً بالوثبة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وإعلانه عن مشروع «المريخ 2117»، لإنشاء أول مدينة متكاملة على الكوكب الأحمر، بالتعاون مع المؤسسات والمعاهد الدولية المتخصصة.

وجاء ذلك في القمة العالمية للحكومات، كما كان سموه الضيف الرئيسي في الجلسة الحوارية «استئناف الحضارة في العالم العربي» خلال القمة، إضافة إلى إطلاق مبادرة «10 إكس» لتحويل دبي لمدينة المستقبل، وحضوره افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2017».

وتدشين زورق الصواريخ «الهيلي» من إنتاج شركة أبوظبي لبناء السفن في «نافدكس 2017»، إضافة إلى حضور سموه جانباً من «خلوة العزم» في العاصمة أبوظبي، ضمن لقاءات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

مارس

في شهر مارس تابع كتاب «المسيرة» أنشطة سموه خلال 2017، ومن ذلك زيارته لمهرجان «دبي كانفس 2017» في دورته الثالثة، من تنظيم «براند دبي» الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، واعتماد استراتيجية الخير لدولة الإمارات بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عقدت في «واحة الكرامة» بأبوظبي، كما اعتمد سموه قانون «الأمر الجزائي» ومبادرة «قضية اليوم الواحد» خلال اجتمع بمقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

إضافة إلى افتتاح شركة «عملات للطباعة الأمنية» في أبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووضع حجر الأساس لمشروع «ميدان ون مول» في دبي، وزيارته لأيام التصميم ضمن فعاليات معرض «آرت دبي»، وحضوره «جائزة المعلم العالمية»، وتدشينه المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وإطلاق مشروع جزيرة متكاملة للخدمات السياحية والترفيهية في جميرا، وترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي تم فيه إطلاق برنامج العمل الحكومي طويل الأمد «مئوية الإمارات 2071»، إضافة إلى افتتاح الدورة الثانية والعشرين لكأس دبي العالمي لسباق الخيل، وترؤس وفد الدولة في أعمال القمة العربية العادية الـ28 في الأردن.

أبريل

تصدر فعاليات شهر أبريل لقاؤه في المرموم بدبي، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكذلك إطلاق سموهما «البرنامج الوطني للفضاء»، وأول مجمع من نوعه في المنطقة لتصنيع الأقمار الصناعية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ولقائه بفرق العمل التنفيذية المكلفة بتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، إضافة إلى حضوره مع محمد بن زايد، وأصحاب السمو الشيخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، حفل العرس الجماعي بمناسبة زفاف الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمشاركة 190 عريساً وعروساً من أبناء الوطن، كما كرم سموه في أبريل الفائزين بجوائز الدورة العشرين من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار السنوي في دورته السابعة.

مايو

في شهر مايو حضر سموه سباق 2000 غينيس الإنجليزي الكلاسيكي على مضمار «نيوماركت»، كما التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، على هامش مهرجان «رويال ويندسور» للقدرة في المملكة المتحدة.

كما كرم الفائزين الخمسة من 65 ألف صانع أمل شاركوا من 22 بلداً عربياً في مبادرة «صناع الأمل» الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب العطاء في العالم العربي.

كما أطلق سموه «منطقة 2071» كنواة لتصميم المستقبل، متضمنة جميع المسرعات الحكومية، وافتتح مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق في دبي، كما اطلع على تصميمات مشروع «مرسى العرب» السياحي في جميرا، وكذلك نتائج الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية، كما حضر حفل تخريج الدورة الرابعة في كلية الدفاع الوطني بأبوظبي، وحفل تخريج الدورة الـ26للقيادة والأركان المشتركة في كلية قيادة الأركان بأبوظبي

يونيو

في شهر يونيو دشن سموه المنصة الوطنية للتطوع، كما أطلق «المسرعات الإنسانية» الأولى من نوعها عالمياً لجمع أفضل العقول لخدمة العمل الإنساني، كما ترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وأعلن عن النتائج السنوية لأعمال المؤسسة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وغير ذلك من الفعاليات، مثل حضوره فعاليات مهرجان «رويال آسكوت» الملكي البريطاني، وحضور سباق «الأوكس» الإنجليزي للخيل على مضمار «أبسوم».

يوليو

ضمن فعاليات شهر يوليو، شهد غداء مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في العاصمة أبوظبي، كما أطلق سموه مشروع «مجمع أبراج الإمارات للأعمال»، إضافة إلى مشروع «مجمع دبي للأغذية»، كما أزاح الستار عن مجسم برج «خور دبي»، وحضر سموه أيضاً فعاليات كأس محمد بن راشد للقدرة في إيطاليا.

أغسطس

ومن أبرز فعاليات شهر أغسطس، لقاؤه في المرموم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزيارته لموقع إكسبو 2020 دبي في منطقة دبي الجنوب، وكذلك زيارته لمصنع طائرات «إيرباص» في مدينة هامبورغ الألمانية، ومتابعته لسباقات مهرجان «محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» في أوستن بارك بإنجلترا.

سبتمبر

كما أطلق سموه في شهر سبتمبر، مع محمد بن زايد، مشروع مدينة المريخ العلمية، كأكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض، كما ترأس الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تم فيها إطلاق «مئوية الإمارات 2071»، كما أطلق سموه مركز «خدمات 1»، كأول مركز نموذجي مستقبلي للخدمات الحكومية على مستوى الدولة في أبراج الإمارات.

وتدشينه لمركز الشرطة الذكية في دبي، كأول مركز من نوعه على مستوى العالم، كما أطلق مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي، كأكبر تحد من نوعه في المنطقة، وكذلك افتتاح «مركز الشباب x» الأفضل من نوعه في العالم، كما شهد إطلاق «دليل التوازن بين الجنسين».

أكتوبر

في أكتوبر اعتمد سموه استراتيجية الاتصال الحكومي 2017 - 2021، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، كما توج أبطال تحدي القراءة العربي في دورته الثانية، وأطلق مبادرة الحفاظ على الثروة الرقمية لإمارة دبي، واستراتيجية إنترنت الأشياء لتحويل دبي للمدينة الأذكى في العالم، وكذلك إطلاق مبادرة «مليون مبرمج عربي».

وحضوره افتتاح القمة العالمية الرابعة للاقتصاد الأخضر في دبي، وتدشينه أعمال «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي إلى معرض «إكسبو 2020».

نوفمبر

من أبرز فعاليات نوفمبر، افتتاح منتدى الأعمال العالمي الخاص بإفريقيا، وكذلك منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الرابعة، وترؤسه جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وحضوره إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحضوره أيضاً افتتاح معرض دبي الدولي للطيران، كما تسلم سموه «وسام أم الإمارات»، وكرم أوائل دعم العمل الإنساني خلال «عام الخير»، كما ترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في متحف «لوفر أبوظبي» تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني للدولة.

ديسمبر

في ديسمبر حضر، رفقة محمد بن زايد، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 46 بأبوظبي، كما حضر حفل تخريج الدفعة 47 من المرشحين الطيارين والضباط الجويين في كلية خليفة بن زايد الجوية بالعين.

كما حضر في ديسمبر الاجتماع السنوي الأول لـ«مجمع محمد بن راشد للعلماء» في متحف الاتحاد بدبي، كما كرم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين 2017، وغير ذلك من الفعاليات. mيشار إلى أن كتاب «المسيرة» تضمن فضلاً عن ذلك، توثيقاً لاستقبالات سموه وزياراته المحلية والعربية والدولية.