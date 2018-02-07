«إيدك» يكشف تقنية زراعة الأسنان بالخلايا الجذعية

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة في دبي، مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» في دورته الـ 22 وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يُعد أكبر حدث متخصص في طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا والثاني على مستوى العالم.

وكشف مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي» عن أحدث تقنية تستخدم في زراعة الأسنان عن طريق الخلايا الجذعية، بحيث يتم زراعة الخلايا الجذعية لتكوين ضرس جديد ينمو بنفسه تدريجياً، وتجري الدراسات حالياً على أن ينمو السن بطريقة أسرع، ومتوقع الانتهاء من الأبحاث وتفعيل التقنية في 2028، وإدخالها في الدولة بعد نجاحها في 2030.

وقام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بجولة في المعرض برفقة عدد من الشخصيات الهامة وكبار المسؤولين ليلتقي بممثلي مختلف الشركات المحلية والعالمية، كما اطلع خلال جولته على أحدث التقنيات والمعدّات في مجال هذه الصناعة.

وأشاد سموّه بالتطور الملحوظ في المؤتمر والمعرض واهتمام الدول المتزايد بالإضافة إلى مشاركة الشركات المحلية والعالمية من شتى أنحاء العالم وأعرب عن سعادته بعدد الزوار الكبير منذ الساعات الأولى في اليوم الأول من المؤتمر والمعرض مما يؤكد نجاح هذه الدورة متمنياً للجميع المزيد من التوفيق.

منافسة

وأكد الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان أن غالبية الشركات تتنافس في عرض جديدها خلال ايدك، ومن ثم تعرضه في السوق، خاصة في مجال الليزر والتكنولوجيا، حيث تم عرض تقنيات جديدة لليزر الأسنان وكاميرا ديجتال للأسنان، وتلك التقنيات تسهل من حصول المريض على الخدمة العلاجية.

وأيضاً تم عرض إبر تخدير وظفت فيها التكنولوجيا مما تسهم في تقليل الألم على المريض، وهدفنا أن نصل إلى الرقم واحد كمعرض ومؤتمر في 2020، وحالياً نعتبر في المرتبة الثانية، ومتوقع نسبة زيادة الصفقات هذا العام مقارنة بالعام الماضي 15%، حيث بلغت قيمة الصفقات التجارية التي شهدها مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي لطب الأسنان «إيدك دبي 2017» 3 مليارات و30 مليون دولار أميركي.

ريادة

وقال: «يحرص مؤتمر إيدك دبي على تقديم كل ماهو جديد في مجال طب الأسنان ليمنح المختصين والممارسين فرصة مثالية في التعرّف على آخر الابتكارات العلمية، ويشغل المؤتمر في دورته الـ 22 مساحة إجمالية تبلغ 77500 متر مربع وتشير الأعداد المتزايدة من المشاركين والمختصين في مجال طب الأسنان على الرغبة في معرفة آخ ر ما توصلت له أحدث التجارب في هذا المجال».

ومن جهته، قال الدكتور طارق خوري الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي: «يتصدر إيدك دبي المؤتمرات العالمية كواحد من أهم مراكز الإلتقاء العلمي في مجال طب الأسنان، فيهدف المؤتمرإلى تثقيف المختصين والعاملين في هذه الصناعة حول أحدث الابتكارات والتقنيات وذلك من خلال أجندة علمية غنية بالورشات التثقيفية والعملية والجلسات المتخصصة التي يقدّمها نخبة من أفضل المتحدثين عالمياً».

ورش العمل

ويمثل إيدك دبي فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعلومات بين المتحدثين والمشاركين والزوار، مما يصقل مهارتهم المهنية وخبراتهم الإكلينيكية ويساعدهم على الحصول على ساعات التعليم المستمر المعتمدة. وتقوم الدورات المكثفة وورش العمل المتخصصة بتقديم أحدث المناهج النظرية والمواضيع التخصصية بمختلف مجالات طب الأسنان مما يعزز الخبرة العملية والتخصصية عند الأطباء. وسيعقد خلال هذا العام أكثر من 170 محاضرة يلقيها 150 متحدثاً.

تقنيات

ومن جانبه قال الدكتور ناصر المالك، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومعرض إيدك دبي إن المعرض شهد عرض عدد من التقنيات الحديثة المطورة، والعديد من الدراسات الطبية، ومن ضمنها تقنية الخلايا الجذعية، التي مازالت الدراسات مستمرة لنجاح تلك التقنية والتسريع من نمو السن عبر الخلايا الجذعية، ومتوقع الانتهاء من الأبحاث والدراسات وتفعيل التقنية خلال السنوات الـ 10المقبلة.

ومن ثم إدخالها إلى الدولة، وإحداث طفرة في عالم زراعة السن.

16 جناحاً

يشغل معرض «إيدك دبي» مساحة 9 قاعات ويستضيف 16 جناحاً من دول مختلفة ويفتح المعرض أبوابه للزوّار من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة الـ 6 مساء.