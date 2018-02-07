«تنفيذي الشارقة» يطلع على جهود «الخدمات الاجتماعية» لدمج أصحاب الهمم

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس صباح أمس، وذلك في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة.

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

واطلع المجلس على مذكرة مقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية استعرضت خلالها عفاف إبراهيم المري رئيس الدائرة الخدمات الاجتماعية بنود المذكرة، حيث تهدف إلى تقديم خدمة نوعية جديدة لذوي الهمم ضمن مساعي الدائرة وجهودها لدمج هذه الفئة في المجتمع، ومواصلة لتقديم تسهيلات وأفضل أنواع الخدمات التي تمكنهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية في الحياة، خاصة التعليم والمعرفة اللذين توليهما الإمارة اهتماماً كبيراً.

كما اطلع المجلس على مشروع تعديل قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن البلديات في إمارة الشارقة، وتلا المستشار سلطان علي بن بطي المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي مسودة التعديل، ووجه المجلس بإحالته للمجلس الاستشاري استكمالاً لدورته التشريعية. واطلع المجلس كذلك على مشروع قانون في شأن الوقف في إمارة الشارقة، وقدم طالب إبراهيم المري مدير دائرة الأوقاف في الشارقة استعراضاً لبنود ومواد القانون، مشيراً إلى أنه يجيء في إطار تطوير العمل في الدائرة لمواصلة رسالتها وتحقيق أهدافها.