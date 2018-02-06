الهلال الأحمر الإماراتي يغيث أسرة يمنية تضررت من أحداث عدن

تفاجأت اسرة يمنية تضررت من احداث عدن الاخيرة بفريق الهلال الاحمر الاماراتي يقدم لها خدماته الاغاثية ويخفف عنها ما لحق بها من اضرار مادية ونفسية نتيجة تعرض منزلها لمقذوف أثناء المواجهات التي شهدتها عدن خلال الأيام الماضية وراح ضحيته شهيدان وجريح.

واعرب فريق الهلال عن مواساته لأسرة العبد المنكوبة التي فقدت رب الاسرة ونجله بمنطقة الوهط بمحافظة لحج ..فيما جرحت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مازالت تتلقى العلاج في عدن.

وقدم الهلال الأحمر الإماراتي للأسرة مبلغا ماليا ومواد غذائية للتخفيف عنهم.

ويعمل الهلال الأحمر الإماراتي منذ العام 2015 على إغاثة النازحين والفقراء والمحتاجين في مختلف المحافظات المحررة.