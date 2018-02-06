كلية الشرطة تحتفل غدا بتخريج دفعات المرشحين والجامعيين والجامعيات

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحتفل كلية الشرطة صباح غد " الأربعاء" بتخريج الدفعة الثامنة والعشرين من مرشحي الضباط ودورة الجامعيين الثامنة والعشرين ودورة الجامعيات الثانية عشرة وحملة الماجستير وذلك في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وتوجه العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة بالشكر والعرفان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعم سموه المتواصل للكلية ورعايته وتوجيهاته السديدة ومتابعته الحثيثة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والتدريبية في الكلية.

وقال إن إجمالي عدد الخريجين بلغ "277" خريجا وخريجة بينهم "161" طالبا مرشحا و"83" من الطلبة الجامعيين و"10" من الطالبات الجامعيات و"23" طالبا من حملة الماجستير.

وأوضح أن من بين الخريجين من الطلبة المرشحين "11" طالبا من الدول العربية الشقيقة وهم طالبان من مملكة البحرين وطالب من دولة الكويت وطالبان من الجمهورية العربية اليمنية وطالبان من المملكة الأردنية الهاشمية وطالبان من دولة فلسطين وطالبان من جمهورية القمر الاتحادية.

وأضاف أن كلية الشرطة تحرص منذ تأسيسها على تخريج ضباط شرطة ذوي كفاءات عالية في العمل والتخصصات القانونية والشرطية لرفد مختلف أقسام ومراكز الشرطة والمراكز الشرطية الخدمية بالخريجين الأكفاء ذوي القدرة على التعامل مع مختلف الأعمال الشرطية وخدمة المجتمع وفق ما تقتضيه الحاجة للحفاظ على استقرار المجتمع.

وأكد إن ما حققته كلية الشرطة خلال السنوات الماضية يعد إنجازا كبيرا يرتقي إلى مستوى المهام الكبيرة الموكلة إليها، وهذا ما يجعلنا اليوم نشعر بالفخر ونحن نشاهد تخريج كوكبة من شباب وفتيات الوطن متسلحين بالعلم والمعرفة وأرقى مستويات التدريب لتحمل أعباء ومسؤوليات العمل الشرطي في مختلف مجالاته والإسهام في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتوفير الأمن والأمان لكافة أفراد المجتمع في إطار من سيادة القانون.

وأشار إلى أن كلية الشرطة حققت مكانة متميزة بين نظيراتها على مستوى المنطقة في مختلف المجالات التدريبية والأكاديمية والإدارية بفضل اهتمام ودعم قيادتنا العليا والتي تجعلنا أكثر حرصا على الالتزام بمراجعة وتطوير معايير التقييم بانتظام لمواكبة التغيرات الحديثة في مختلف المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وأوضح العميد الشامسي أن نظام الدراسة والتدريب في الكلية يركز على الجانب التطبيقي العملي لتخريج ضباط شرطة قادرين على التعامل مع مختلف الظروف الأمنية بمهارة وحرفية عاليتين .

وذكر أن مدة الدراسة بالكلية تمتد لثلاث سنوات وتتكون السنة الدراسية من ثلاثة فصول" فصلان اعتياديان بواقع 16 أسبوعيا على الأقل وفصل صيفي من 8 أسابيع يمنح من يجتازها درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية التطبيقية وتعتمد الشهادة على المهارات بنسبة 70% ونسبة 30% على المعرفة.

ولفت إلى أن البرنامج الجديد يضمن حصول الطلاب على المهارات الحديثة المطلوبة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ويغطي المهارات والمعرفة الشرطية العامة وإسقاط الكفاءات الاساسية على البرنامج وتضمينهم في النموذج الموحد لتوصيف المساقات وأن البرنامج الجديد يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي المحلي وسيتم إعداد الملف للحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة الوطنية للمؤهلات.

وأشار إلى أن التدريب العملي يتم طرحه في الفصل الصيفي من كل سنة في أقسام الوزارة المختلفة بساعات معتمدة، ويتم احتساب التدريب وتمارين التربية البدنية كجزء من الساعات المعتمدة في البرنامج الذي يتكون من 160 ساعة معتمدة تشتمل على المساقات الشرطية والمساعدة ومساقات التدريب العملي الشرطي ومساقات التربية البدنية والقيادة والسلوكيات وتم اعتماد أساليب تدريس حديثة حيث يكون الطالب هو المحور الرئيسي للعملية التدريسية بأكملها.

وقال العميد الشامسي إن الطلبة الخريجين من دفعة المرشحين الثامنة والعشرين نفذوا تمرين تعايش مشتركا مع طلبة كلية زايد الثاني العسكرية، وذلك في اطار التعاون المشترك بين الجانبين بهدف الارتقاء بالجانب التدريبي لطلبة الكلية واكسابهم المعارف والمهارات القتالية من خلال التمارين اليومية المختلفة التي يشارك فيها طلاب كلية الشرطة مع طلاب كلية زايد الثاني العسكرية لتزويدهم بالمهارات الميدانية من خلال التمارين المشتركة.

وأضاف إن الطلبة نفذوا كذلك تمرين التعايش مع الطلبة المرشحين من كلية راشد بن سعيد البحرية .. لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى خلق جو من العمل المشترك للوصول للتكامل في الأداء والأدوار للعنصر الأمني في خدمة المجتمع، وخلق فهم صحيح ومتبادل بين منتسبي الأجهزة الأمنية للعمل في البيئة البحرية.

وتوجه مدير عام الكلية بالشكر إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية وجميع الضباط وضباط الصف والأفراد على ما بذلوه من جهود مخلصه في إعداد وتخريج هذه الدفعة .