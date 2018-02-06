سفير الدولة في الهند: تسهيلات مرتقبة لمواطني الدولة بشأن التأشيرة المسبقة

أكد سعادة أحمد عبد الرحمن البنا سفير الإمارات لدى الهند، أن الزيارة المرتقبة لناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي للإمارات الأسبوع المقبل ستشهد التوقيع على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف القطاعات الدفاعية والعسكرية والأمنية والفضاء والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات.

وجاء ذلك في لقاء مع الوفد الإعلامي الإماراتي قبيل الزيارة المرتقبة.

سعادة أحمد عبد الرحمن البنا سفير #الإمارات لدى #الهند في لقاء مع الوفد الإعلامي الإماراتي قبيل الزيارة المرتقبة لدولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي للإمارات الأسبوع المقبل @UAEembassyIndia pic.twitter.com/9AZ1fBPUoL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 6, 2018

وقال سعادة السفير أحمد عبد الرحمن البنا: خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي للإمارات سيتم التوقيع على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف القطاعات الدفاعية والعسكرية والأمنية والفضاء والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات.

وأضاف: هناك مشروع تحت البحث يتعلق بإعفاء مواطني الدولة حاملي جوازات السفر العادية من التأشيرة المسبقة وسيقدم من خلال القنوات الرسمية للحكومة الهندية، وفِي كل الأحوال هناك تسهيلات لمواطني الإمارات عبر التأشيرة الإلكترونية التي لا تستغرق سوى بضع ساعات.

كما تحدث السفير البنا عن الرحلات الجوية بين الإمارات والهند قائلا: هناك 1076 رحلة أسبوعية بين الهند والإمارات لمختلف الناقلات الهندية والإماراتية، وهناك حاجة لإعادة النظر في الاتفاقيات المتعلقة بهذا الخصوص.

وأضاف: ٥٥٪ من المسافرين من الهند إلى أي دولة أخرى يسافرون عبر مطارات الإمارات.

السفير البنا: ٥٥٪ من المسافرين من الهند إلى أي دولة أخرى يسافرون عبر مطارات #الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bJuuybcNwZ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 6, 2018

وعن التعاون بين الإمارات والهند في مكافحة الإرهاب قال: هناك تعاون وثيق بين الإمارات والهند في محاربة الإرهاب، ونعمل سويا في كل المجالات من أجل دحر الإرهاب الذي لا دين له.