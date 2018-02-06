طائرة بدون طيار لقراءة عدادات «الاتحادية للكهرباء»

تستعرض الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مجموعة من الابتكارات خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، أبرزها: الطائرة بدون طيار لقراءة العدادات الذكية التي يتعذر قراءتها آلياً ومسح المناطق المطلوبة معاينتها مثل خزانات المياه وأعمال المراقبة، والطاولة الذكية التي تمكن المستخدم من شحن أجهزة الهواتف الذكية، ومجسم لمواقف سيارات لخدمة أصحاب الهمم.

أصحاب الهمم

وأضاف: سيتم أيضاً عرض ابتكار هو عبارة عن مجسم لمواقف سيارات لخدمة أصحاب الهمم تقوم فكرتها على وضع إضاءة بمواقف سيارات أصحاب الهمم تبقى مضاءة عند عدم تواجد أي سيارة، وعند استشعار وصول سيارة المتعامل إلى الموقف تتغير الإضاءة، ويتم تنبيه خدمة المتعاملين والترحيب بالمتعامل آلياً برسالة صوتية .

وفي هذه الأثناء يتلقى الموظف المخول من خدمة المتعاملين رسالة بتواجد متعامل بالموقف ليذهب إلى المواقف ويقدم الخدمة وعند مغادرة السيارة يتم توديع المتعامل آلياً برسالة صوتية، كما يتلقى الموظف رسالة أخرى للتأكد من مغادرة المتعامل المكان، والفكرة تعمل بالطاقة الشمسية. وقال محمد صالح إن القيادة الرشيدة أولت الابتكار أولوية في أجندتها، وبات شهر الإمارات للابتكار اليوم منصة تعرض من خلاله الجهات المشاركة ابتكاراتها في سياق جهودها لتبني الممارسات المبتكرة في عملها، وهذا بدوره يؤثر إيجابياً في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع وترسيخ مكانته.