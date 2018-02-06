هزاع بن زايد: نواصل بعزم تميّزنا في خدمة المجتمع

دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» برؤيتها المستقبلية التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف تحقيق تحول جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المتعاملين في إمارة أبوظبي والارتقاء بتجربتهم.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: «نمضي اليوم خطوة أخرى نحو إنجاز رؤية مستقبل الخدمات الحكومية في أبوظبي، وسنواصل مسيرتنا بكل عزم لإرساء معايير جديدة للتميز لما فيه منفعة وخدمة مجتمع أبوظبي».

وتأتي منصة «تم» في إطار رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تسهيل حياة سكان الإمارة وتوفير كافة سبل النجاح لهم، بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة.. ويجسد مشروع «تم» في مضمونه حكومة موحدة تتيح للمتعاملين في الإمارة بكافة أطيافهم - من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين- إنجاز سلسلة متكاملة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية المختلفة أو مواقعها الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم.

خدمات حكومية

ومن خلال المنصة الجديدة سيكون في استطاعة المتعاملين الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية المطلوبة عبر نقطة اتصال موحدة في أي وقت ومكان من خلال تطبيق الأجهزة الذكية أو البوابة الإلكترونية أو فروع «تم» المصممة لإثراء تجربة المتعاملين وتوفير تجربة سهلة ومريحة. وسيتمكن المتعاملون من خوض رحلات فريدة إما عبر المنصات الرقمية أو من خلال زيارة فروع «تم» التي تشكل محطات شاملة لتوفير تجربة سلسة ومريحة للمتعامل.

وستوفر هذه الفروع المستوحى تصميمها من عش الصقر بيئة ملهمة ومبتكرة توظف التقنيات المتقدمة ليستطيع فيها الزوار التواصل والعمل والدراسة وإنجاز مجموعة كاملة من الخدمات الحكومية عبر منصات مخصصة ضمن المبنى والحصول على الدعم اللازم من المختصين.

وبهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الإمارة من معاينة شكل المقر المستقبلي المقرر إنشاؤه لمركز «تم» فقد أنشأت حكومة أبوظبي في «ياس مول» حاليا نموذجا أوليا يعمل بكامل وظائفه المقررة، بهدف التعريف بالمنظومة وتلقي أي اقتراحات وأفكار بشأن المشروع الطموح.

جولة ميدانية

وقام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أمس، بإطلاق المنظومة وبجولة ميدانية لهذا النموذج الأولي رافقه خلالها جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الذي قدم لسموه لمحة عامة عن المشروع ودوره في تعزيز تجربة المتعامل مع الخدمات الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي.

من جانبه قال جاسم الزعابي: يواكب إطلاق منظومة «تم» استراتيجية أبوظبي العصرية لريادة الخدمات الرقمية الحكومية وينبع من اهتمام القيادة الحكيمة بالتأثير الإيجابي على أسلوب حياة سكان العاصمة، وتعزيز مستوى كفاءة العمل الحكومي باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا والاتصال في العالم.

منصة واحدة

من جانبها قالت الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: تكرس الهيئة جهودها ومواردها في سبيل ربط جميع العمليات والحلول والخدمات الحكومية عبر منصة واحدة تتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بطريقة سلسة ومبتكرة. وتعد «تم» مثالاً على كيفية ابتكار حلول مرنة تلبي الاحتياجات الشخصية للناس بالاعتماد على المعرفة.ويبدأ «تم» برحلتين متكاملتين خلال الفترة القادمة وهما «الانتقال إلى منزل جديد» و«إنشاء مركز طبي»، حيث سيتم إطلاق المزيد من الرحلات بشكل مستمر خلال خطة المشروع.