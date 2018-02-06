لطيفة بنت محمد لـ« البيان »: مخرجات «خلوة مستقبل الثقافة» تعكس اهتمام قيادتنا بالثقافة والمبدعين

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، أن النتائج المهمة التي خرجت بها «خلوة مستقبل الثقافة» في متحف اللوفر بأبوظبي، أمس، والمتمثلة بتوجيهات نوعية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توفر تطوير ورفد مسارات العمل الثقافي في الدولة، وتعد مصدر فخر واعتزاز كبيرين لجميع المعنيين بمشهدنا الثقافي.

وأضافت سموها: إن مخرجات هذه الخلوة تخاطب العالم أجمع، وتبعث برسائل واضحة تظهر حرصنا على إرث مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتؤكد على جوهر لغتنا العربية كما أنها تجسد أساساً متيناً لرفع شأن ثقافتنا الوطنية على جميع الصعد إلى أعلى المستويات، والأخذ بيد القائمين على تعزيزها وتوفير كافة الإمكانيات لهم للقيام بدورهم على النحو الأمثل.

كذلك تؤكد على ضرورة تمكين شباب الوطن وتعزيز دورهم في المشهد الثقافي والإبداعي الإماراتي. إنها خطوة فريدة من نوعها، خصوصاً وأنها تعكس مدى اهتمام قيادتنا الحكيمة بأن تضع الإرتقاء بالثقافة والمواهب الوطنية الشابة المبدعة، في قائمة الضرورات الأساسية التي تأخذ بيدنا نحو ريادة المستقبل، وكذا تبين كيف أنها تتعامل معها كأحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها نهضتنا وتطورنا.

وختمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: إن هذه المبادرة تنتظر الدعم منا جميعاً، ليس فقط الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والتراث، وإنما الأفراد الذين لهم دور فعال في دعم قطاع الثقافة في الدولة، من خلال تناغمهم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، وطموحات هذا الوطن للوصول إلى أعلى درجات المجد.