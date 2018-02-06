سهيل المزروعي:إثراء حيوي لميادين وخطط العمل الثقافي

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، إن «خلوة مستقبل الثقافة» التي نظمتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أمس في متحف اللوفر.

تعتبر الأولى من نوعها في هذا الصرح العالمي الذي يجمع بين الحضارات العالمية وتعدد الثقافات. وأعرب معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش جلسات العصف الذهني في الخلوة، عن ثقته بأن تضافر جهود اللجنة المنظمة لاختيار هذه الخلوة في متحف اللوفر، سيسهم في خلق توافق بين الحضارة العالمية وما نسعى إليه في رسم ملامح استراتيجية واضحة للمشهد الثقافي واللغة العربية والإبداع والابتكار في هذا المجال.

كما بين معاليه أنه يأمل في أن تكون مخرجات العصف الذهني التي عقدت مع الخبراء من معالي الوزراء والمسؤولين من عدة جهات، مساعدة للأفراد والمؤسسات على خلق نواة استراتيجية واضحة للتنوع الثقافي، لافتاً إلى أن الجانب الثقافي يعتمد على العقل البشري في التفكير الإبداعي والابتكار في هذا المجال.

ولفت أيضاً إلى دور اللغة العربية والاستثمار في الثقافة خلال جلسات العصف الذهني التي شهدت تفاعلاً إيجابياً وطرح الكثير من الأفكار والمبادرات الجديرة بالاهتمام، لتشكل فنوناً إبداعية ومبتكرة جديدة في قطاع الثقافة لمواكبة التطلعات المستقبلية بما يسهم في تحقيق مئوية الإمارات.