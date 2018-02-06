لجنتان في «الوطني الاتحادي» تناقشان سياستي «تطوير البنية التحتية» و«الوطني للإعلام»

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، في المجلس الوطني الاتحادي أمس، سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، كما ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام.

فقد ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة، موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، بحضور ممثلين عن الوزارة ضمن ثلاثة محاور هي:

الخطة الاستراتيجية للوزارة في شأن تطوير البنية التحتية، ومدى ارتباطها مع رؤية الإمارات 2021، والمعايير الفنية المعتمدة في إنشاء وصيانة المباني الاتحادية والمجمعات السكنية، والتنسيق والتكامل بين الوزارة والجهات ذات الاختصاص.

سياسة الوطني للإعلام

من جهة أخرى، استكملت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، مناقشة موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام، وذلك بحضور ممثلي المجلس الوطني للإعلام.

وقالت ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة إن اللجنة تناقش موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام ضمن خمسة محاور هي: دور المجلس في تحديث وتطوير التشريعات الإعلامية، وتوطين ودعم الكوادر الإعلامية في الدولة.

من جانبه قال حمــد أحمــد الرحومي مقرر اللجنة إن اللجنة وضعت نتائج اجتماعاتها أمام ممثلي المجلس الوطني للإعلام، حيث تم الاستماع إلى مقترحاتهم ووجهات نظرهم وتبادل الرأي معهم حول مختلف التحديات التي تواجه تطور الإعلام ومواكبة التشريعات مع هذا التطور.

40

أكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة مناقشة 40 مادة من أصل 61 مادة يتكون منها مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، وذلك بحضور ممثلي وزارتي العدل والاقتصاد.