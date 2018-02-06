حاكم أم القيوين يعزي بوفاة سعود بن كايد القاسمي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سعود بن كايد بن محمد القاسمي.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال زيارته أمس مجلس الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمنطقة الزهراء برأس الخيمة عن صادق عزائه ومواساته لإخوة الفقيد كل من الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي والشيخ طارق بن كايد القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وإلى ذويه سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة «البنك العربي المتحد» والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي المستشار في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية في الشارقة إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.