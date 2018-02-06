«مساندة» تنجز مبنى «الاتحادية العليا» في أبوظبي خلال الربع الأول من 2019

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» أن مبنى المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي سيتم إنجازه في الربع الأول من عام 2019، مؤكدة أن الأعمال تسير وفق الخطط المتبعة.

ويقع المشروع الذي تبلغ تكلفته 159.5 مليون درهم، بمنطقة حيوية ومميزة بالقرب من العديد من المباني الهامة مثل مبنى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ويمتد على مساحة 25 ألف متر مربع.وقال المهندس محمد عمر الهاشمي مدير إدارة المباني بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، إن مشروع المبنى الذي بدأت أعماله على أرض الواقع يوليو الماضي سيقدم حال جاهزيته وانتهاء أعمال الإنشاء، مجموعة كبيرة من الخدمات للمراجعين من بينها خدمة العملاء، ومركز الخدمات المجانية للمراجعين، والقيد الإلكتروني الذي يتولى عملية تسجيل القضايا وقيدها، والترجمة إلى العديد من اللغات، إضافة إلى مكتب المعلنين الذي يتولى إعلام الأطراف بمواعيد الجلسات.