وقاية

«صحة دبي»: 30 % من حالات السرطان يمكن الوقاية منها

المصدر:
  • دبي - البيان
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أكدت هيئة الصحة بدبي على أهمية الكشف المبكر عن مرض السرطان لزيادة فرص الشفاء بنسبة مرتفعة وخاصة في المراحل الأولى من المرض، مشيرة إلى إمكانية الوقاية من أكثر من (30%) من حالات السرطان بتغيير أو تجنب عوامل الخطر الرئيسية مثل، تعاطي التبغ، وفرط الوزن والسمنة، واتباع نظام غذائي غير صحي ينطوي على تناول كمية قليلة من الخضار والفواكه، وقلّة النشاط البدني وغيرها.

ونوهت الهيئة من خلال مبادرة «صحتك لايف» (العيادة الذكية سابقا) وبمناسبة اليوم العالمي للسرطان، إلى أن تعاطي التبغ يعد من أهم عوامل الخطورة المرتبطة بالسرطان، إذ يقف وراء 22 بالمئة من وفيات السرطان العالمية، و71 بالمئة من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة.

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