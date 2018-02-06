«استشاري الشارقة» يبحث محاور مناقشة سياسة «الشؤون الإسلامية»

تدارست لجنة الشؤون الإسلامية والأمن والبلديات والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء وعضوات المجلس من مقدمي طلب مناقشة سياسة دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، مجمل المحاور والأسئلة التي سيتم طرحها على ممثلي الدائرة خلال الجلسة التي ستعقد الخميس المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس أمس برئاسة عبدالله مطر الكتبي، حيث جرى استعراض أهداف وسياسات الدائرة وما يناط بها من مهام ومسؤولية عظيمة في رعاية بيوت الله.

وتم التطرق إلى أدوارها وما تقوم به من أعمال لتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬الوسطية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وصيانة‭ ‬المساجد‭ ‬ والاهتمام بنوعية الخطاب لتوجيه أفراد المجتمع نحو العبادة الصحيحة والعطاء والعمل، وأقر المجتمعون الصيغة النهائية لمحاور الأسئلة وترتيب مقدمي الطلب تبعاً لأهمية الموضوع.