حاكم رأس الخيمة: مهنة الصيد متأصلة في مجتمعنا

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية تعزيز مهنة الصيد والارتقاء بها لخدمة المجتمع كونها إحدى المهن المتأصلة في المجتمع الإماراتي، والتي تتطلب تضافر الجهود لحمايتها والحفاظ عليها فضلاً عن أهمية المحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية التي تعد جزءاً من الأمن الغذائي الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، علي ناصر خليفة بالحبالة الكتبي، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بمهنة الصيد وسبل تطوير الخدمات المقدمة للصيادين والقوانين التي تنظم مهنة الصيد في الدولة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية الاتحادية في كل إمارة.

وثمن سموه جهود جمعيات صيادي الأسماك في الدولة وتعاونها مع بعض في سبيل الارتقاء بالمهنة وتعزيز دور الصيادين والمحافظة على هذه المهنة العريقة.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وراشد سويدان الخاطري مدير عام التشريفات والضيافة وخليفة المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك.