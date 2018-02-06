«الابتكار واستشراف المستقبل» يناقش تحدّيات العمل الشرطي

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جانباً من جلسات مؤتمر الابتكار واستشراف المستقبل، وترأس سموه الاجتماع الأول لعام 2018 لمجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية الذي عقد أمس على هامش المؤتمر في فندق روز وود بأبوظبي.

وشهد سموه جانباً من جلسات مؤتمر الابتكار واستشراف المستقبل، الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات برنامج استشراف المستقبل للوزارة ويستهدف تطوير استراتيجيات تطلعية، وخططاً لتشكيل حلول مستقبلية وضمان التطوير الدائم لمواجهة التحديات في مجال العمل الشرطي ودعم مبادرات استباقية ترتكز على استشراف المستقبل.

شارك في الاجتماع للمرة الأولى ممثلون عن شرائح المجتمع، وتم خلاله استعراض المؤشرات والمبادرات التي تنفذها مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

حضر الاجتماع ناصر عبدالعزيز الداوود وكيل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وقادة الشرطة بالدولة.

كما حضر الاجتماع عدد كبير من طلبة الجامعات والمدارس بالدولة والمختصين من القطاعين العام والخاص.

ثقافة الابتكار

وكان الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية افتتح صباح أمس فعاليات مؤتمر الابتكار واستشراف المستقبل الذي تنظمه الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة وذلك في فندق روزود بأبوظبي.

ورحب الشعفار بالحضور في كلمته بالافتتاح وبالخبراء والمتخصصين في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي المشاركين في المؤتمر، لتبادل أفضل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في تناول هذا الموضوع الهام، وتوحيد الجهود والتعاون المشترك للتوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية، ومواجهة التحديات المتزايدة لمثل هذه الجرائم.

وقال إن انعقاد هذا المؤتمر على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي انطلاقاً من حرصها على نشر الوعي وترسيخ مفهوم ثقافة الابتكار وتحفيز الأجيال لبذل المزيد من الجهود والعمل بطريقة مبتكرة، مشيراً إلى أننا اليوم في الإمارات نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتطور والثورة الرقمية وكيفية تحقيق رؤى القيادة التي تؤمن بأن الابتكار وسيلة أساسية، لتحقيق التنمية.

وزيادة القدرة التنافسية وهذا الاهتمام بالابتكار وجعله أولوية ومرتكزاً في كافة مشاريعنا ومبادراتنا يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا العليا، إن الابتكار ليس واجباً ومهمة القيادة فقط، بل هو واجب ومسؤولية الجميع.

نعلم الابتكار

وأضاف وكيل وزارة الداخلية، إن لدينا في الوزارة استراتيجية واضحة وذات معالم بارزة في مجال الإبداع والابتكار من خلال تركيزنا على التعليم والتدريب والممارسة لنتمكن من خلالها تجاوز النمطية في الأداء إلى الإبداع والابتكار من خلال استحداث وتبني العديد من السياسات والمبادرات حتى غدت عمليات الإبداع والابتكار في الوزارة ممارسة يومية راسخة حتى نبلغ الريادة في كافة جوانب عملنا لتكون المرجع الأول محلياً وعالمياً، في تبني منهجيات وممارسات الإبداع والابتكار.

وأعرب الشعفار عن أمله أن يخرج المؤتمر بالنتائج والتوصيات المناسبة التي تخدم العمل الأمني وتحقق الأهداف المرجوة منه، وشكر القائمين على تنظيمه وكافة المشاركين فيه، راجياً للمجتمعين التوفيق والنجاح.

جلسات

بعد ذلك بدأت جلسات المؤتمر حيث عقدت جلسة العمل الأولى وتم خلالها عرض ومناقشة ثلاث أوراق عمل وتحدث معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي عن موضوع الابتكار في العمل الشرطي واستعرض عدداً من الأفكار الابتكارية التي تم تطبيقها في مجالات العمل الشرطي المختلفة وما سيتم تطبيقه من أفكار ابتكارية في المستقبل.

وقدم الدكتور محمد الكويتي المدير التنفيذي من المملكة العربية السعودية ورقة عمل حول تحويل التهديدات الجديدة إلى فرص، واستعرض مصطفى آرتن من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ورقة عمل بعنوان الابتكار عام 2018 نظرة مستقبلية - تحديات وفرص.

أنظمة «ساعد»الذكية

شاركت شركة ساعد للأنظمة المرورية ضمن معرض ومؤتمر وزارة الداخلية للابتكار واستشراف المستقبل الذي انطلقت فعالياته أمس في فندق روز وود بإمارة أبوظبي ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار.

وتضمنت منصة ساعد عرضاً لعدد من أحدث الأنظمة والمشاريع التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الحوادث عبر أنظمة وشاشات تفاعلية تربط مراكز التحكم بالعمليات الميدانية وأحوال الطرق على مستوى الدولة لحظياً، وتوفر هذه الأنظمة ربطاً تقنياً متكاملاً مع كافة الجهات المعنية بإدارة الحوادث، بالإضافة لعدد من المشاريع الابتكارية التقنية التي تقدم باقة من الخدمات الذكية لأصحاب المركبات والسائقين باستخدام أرقى المنصات التقنية.