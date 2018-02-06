«التنمية الأسرية» تنظم برنامج «طفولة آمنة»

قدمت مؤسسة التنمية الأسرية أخيراً برنامج «طفولة آمنة» في شركة الحفر الوطنية، واستهدف البرنامج الذي تم تقديمه على مرحلتين الموظفات الأمهات، وأطفالهن الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في (التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك).

وتم تقديم ورشة «مشاعري الذكية» التي تهدف إلى إكساب الأطفال المعارف والمهارات في مجال الحماية الشخصية وبما يتناسب وخصائصهم النمائية، وإلى تزويدهم بالمفاهيم السليمة المتعلّقة بإشكاليّة الإساءة وعوامل الخطورة، بالإضافة إلى تعريف الأطفال بأهمية حماية أنفسهم من الإساءة النفسية أو الجسدية التي قد يتعرضون لها، وتعزيز قدرتهم على الاستجابة الصحيحة في حالات التعرض للإساءة.

وتعريفهم بمخاطر وتهديدات التقنية الحديثة المتمثلة في الألعاب الإلكترونية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، سواء كانت مربوطة بالشبكة العنكبوتية أم مبرمجة، وتحسين قدرتهم على التعامل مع تلك التقنيات الحديثة بطريقة آمنة للحد من مخاطرها عليهم.

شراكة

وركزت الورشة التي تعزز مفهوم الشراكة المجتمعية مع المؤسسات المحلية؛ على تقديم المعلومة عبر الأنشطة التفاعلية التعليمية والترفيهية في آن معاً، من خلال إشراك الأطفال في لعب الأدوار، واستخدام القصص والمسابقات والرسم وتقمص الشخصيات في تحقيق أهداف الورشة، وبما يتناسب مع فئتهم العمرية.

محاضرة

في حين تم تقديم محاضرة «طفولتهم أمانة بأيدينا» للموظفات بهدف نشر المعرفة والتوعية بكيفية حماية الأبناء من مختلف أنواع الإساءة التي قد يتعرضون إليها، ووقايتهم من مخاطر التقنيات الحديثة، وذلك عبر الأنشطة التفاعلية وباستخدام أدوات ومنهجيات تتناسب مع الخصائص النمائية للطفل .