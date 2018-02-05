ملك البحرين يصل إلى البلاد

وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة خاصة للدولة.

و كان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في استقبال جلالته لدى وصوله الدولة.

كما كان في الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة المعين لدى مملكة البحرين الشقيقة و معالي اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل و سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر و محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة.