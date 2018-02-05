محمد بن زايد يستقبل الفائزين بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر الفائزين بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز واللجنة المنظمة للجائزة في دورتها الخامسة بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وهنأ سموه الفائزين بفروع الجائزة متمنيا لهم مواصلة طريق العمل والتميز والإبداع خدمة لمؤسساتهم ووطنهم والمساهمة في ارتقاء الخدمات الحكومية وتطوير آليات عملها بما يتوافق وتطلعات القيادة الحكيمة في ترسيخ منظومة عمل حكومية تقدم خدمات نوعية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز ودورها في تحقيق أهداف وغايات الجائزة في استدامة التحسين والتطوير في خدمات الجهات الحكومية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز وغيرها من جوائز التكريم التي تقام في دولة الامارات العربية المتحدة تهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للمبادرات الخلاقة وتحفيز وتشجيع أبنائنا ودفعهم نحو اكتساب المزيد من المعرفة والتعلم والابتكار للارتقاء بمستوى أداء مؤسساتنا.

وأعرب سموه عن سعادته برؤية كوكبة من موظفي القطاع الحكومي الحاصلين على جائزة التميز ممن أفادوا ووظفوا إمكاناتهم وخبراتهم ليتميزوا بأدائهم وعطائهم ..مشيرا إلى أن التميز هو المحصلة النهائية .. لرؤية عصرية.. وفكر ملهم.. وعمل دؤوب .. أصحابه رواد في مجالاتهم.. وإسهاماتهم البارزة تقدم إضافة لمجالات عملهم والمجتمع ككل منوها سموه إلى أن الوطن يسعد ويحتفي دائما بالمتميزين أصحاب الإنجازات.. فهم يجسدون الإرادة والطموح ويتركون بصمات مؤثرة في الميادين كافة.. ونعدهم إنموذجا ناجحا وملهما محفزا لغيرهم من أقرانهم على العمل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن كفاءة منظومة مؤسساتنا الحكومية أولوية وتطويرها و الارتقاء بجودتها والأخذ بيد موظفيها هدف أساسي .. وأن غايتنا الصالح العام وخدمات نوعية وعوائد ملموسة تواكب الطموح وترقى بالوطن والمواطن.

حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.