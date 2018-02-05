توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 28 / 32 كم/ساعة بوجه عام.

وعن حالة البحر في الخليج العربي لفت إلى أنه سيكون خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:12 المد الثاني عند الساعة 05:57 والجزر الأول عند الساعة 11:09 والجزر الثاني عند الساعة 23:13.

أما بحر عمان فسيكون خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:21 الثاني عند الساعة 02:04 والجزر الأول عند الساعة 08:13 الجزر الثاني عند الساعة 19:45

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 13 90 45

دبي 25 14 95 50

الشارقة 24 12 85 40

عجمان 25 13 85 35

أم القيوين 24 12 85 45

رأس الخيمة 24 13 90 55

الفجيرة 25 16 65 35

العين 26 12 95 25

ليوا 26 11 95 60

الرويس 24 16 90 55

السلع 23 15 85 50

دلما 23 16 85 50

طنب الكبرى 22 17 80 45

طنب الصغرى 22 17 80 45

أبوموسى 22 17 80 45