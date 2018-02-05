حمدان بن محمد يعين خلفان بالهول رئيساً تنفيذياً لمؤسسة دبي للمستقبل

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل قرارا بتعيين خلفان جمعة بالهول رئيسا تنفيذيا لمؤسسة دبي للمستقبل.

يأتي هذا التعيين في إطار توجهات سموه لتمكين الكفاءات الشابة وتحفيزها على المشاركة بشكل فاعل في صناعة المستقبل ويجسد الحرص على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة لمختلف المواقع القيادية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي.

ويحمل خلفان بالهول درجة البكالوريوس في التمويل ونظم المعلومات الإدارية ودرجة الماجستير في التجارة الإلكترونية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية وقد شغل قبل تعيينه رئيسا تنفيذيا لمؤسسة دبي للمستقبل منصب نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في المؤسسة إضافة إلى عمله رئيسا تنفيذيا لمسرعات دبي المستقبل.

كما شغل منصب نائب الرئيس للاستراتيجية في "دبي القابضة" وساهم في صياغة التوجه الاستراتيجي للشركة إضافة إلى عضوية مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.

يذكر أن إطلاق "مؤسسة دبي للمستقبل" جاء بهدف أداء دور محوري في استشراف المستقبل بإمارة دبي تماشيا مع إطلاق أجندة دبي المستقبل التي تمثل خارطة طريق تسترشد بها المؤسسة في استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.