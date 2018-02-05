نائب رئيس الدولة يصدر قرارا بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرار مجلس الوزراء رقم /60/ لسنة/2017/ بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة /2015/ بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أنه يستبدل بنص المادة /9/ من قرار مجلس الوزراء لسنة /2015/ بشأن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بالنص الآتي : يرفع المجلس تقريرا سنويا عن أعماله وإنجازاته إلى وزير المالية، متضمنا الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامه، وذلك وفقا للإجراءات المبينة في دليل نظام عمل اللجان في الحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء.

ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.