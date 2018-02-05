رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

ونص المرسوم الاتحادي رقم / 4 / لسنة 2018 على عضوية كل من التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات : مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات - دبي " نائبا للرئيس " فلاح محمد فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات - أبوظبي وعبدالله سالم الكثيري المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري لصاحب السمو حاكم الفجيرة وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية وعارف عبيد الدحيل المدير التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير بمؤسسة الموانئ والجمارك – دبي ويوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق و المواصلات – الشارقة ومحمد إبراهيم الميل الوكيل المساعد لشؤون الإسكان والتخطيط الحضري في وزارة تطوير البنية التحتية.