حاكما الشارقة والفجيرة يُعزيان في وفاة سعود بن كايد القاسمي

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعود بن كايد بن محمد القاسمي.

كما أدى الصلاة على جثمان الفقيد ظهر أمس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير في مقبرة القواسم في منطقة العريبي، كما قدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة واجب العزاء والمواساة إلى إخوة الفقيد وذويه.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة، وصاحب السمو حاكم الفجيرة، وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارتهم أمس مجلس الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في منطقة الزهراء برأس الخيمة عن صادق عزائهم ومواساتهم إلى إخوة الفقيد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

والشيخ طارق بن كايد القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وإلى ذوي الفقيد، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وعدد من المسؤولين.

تقبل التعازي الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن حميد القاسمي، والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وعدد من شيوخ القواسم.

صلاة الجنازة

وكان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ظهر أمس، قد أدى صلاة الجنازة على جثمان فقيد القواسم، كما أدى الصلاة في جامع الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة، الشيخ حمد بن محمد القاسمي، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد.

والشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جزيرة المرجان، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ أحمد بن حميد القاسمي، والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي، واللواء متقاعد الشيخ سلطان بن سالم القاسمي مدير عام شرطة رأس الخيمة السابق.

كما أدى صلاة الجنازة، الشيخ راشد بن حميد القاسمي، والشيخ جاسم بن حميد القاسمي، والشيخ فاهم بن عبدالله القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة.

والشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والشيخ طارق بن كايد القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي.