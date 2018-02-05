شعار شرطة دبي على أعلى قمة في دول مجلس التعاون الخليجي

تمكن الشرطي أول أحمد زين اليافعي، من إدارة مركز دبي لأمن الطيران المدني في الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، من رفع شعار شرطة دبي الذي يحمل الهوية المؤسسية الجديدة على قمة جبل شمس في سلطنة عُمان الشقيقة، التي تعتبر أعلى قمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذلك في لمسة وفاء ومبادرة منه للترويج للهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي الشهر الماضي، تنفيذاً لاعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الهوية المؤسسية لشرطة دبي. ورفع اليافعي الشعار الجديد لشرطة دبي وبدأ اليافعي رحلة صعوده على جبل شمس الذي يبلغ ارتفاعه 3100 قدم الجمعة الثامنة صباحاً مشياً على الأقدام متحدياً الصعاب والظروف المناخية.