«كهرباء دبي» تكرّم أصحاب البيوت المثالية

كرمت هيئة كهرباء ومياه دبي الشركاء والفائزين في الدورة الثانية من مبادرة «بيتنا مثالي» التي أطلقتها الهيئة ويشارك فيها 10 دوائر حكومية في إمارة دبي، وتم تكريم 10 فائزين في مبادرة «بيتنا مثالي»، حيث حصل الفائز الأول على سيارة كهربائية، والثاني على 20 ألف درهم، والثالث على 15 ألف درهم وحصل الفائزون من الرابع إلى العاشر على 10 آلاف درهم لكل منهم، إضافة إلى ذلك، سيتم تركيب ألواح كهروضوئية على أسطح منازل الفائزين العشرة.

وكرم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الفائزين، بحضور اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وخليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية في دبي، وتم خلال الحفل تكريم شركاء المبادرة: القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة حكومة دبي الذكية.

وهنأ سعيد الطاير الفائزين، وأشاد بجهود الجهات المشاركة في المبادرة، وقال: «تأتي هذه المبادرة في إطار جهودنا المشتركة لتحقيق أعلى معدلات سعادة المجتمع انسجاماً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وخطة دبي 2021 التي تهدف لأن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة، مستدامة في مواردها، ذات عناصر بيئية نظيفة، صحية، ومستدامة.

وتهدف مبادرة «بيتنا مثالي» إلى توعية المتعاملين بأفضل الممارسات لإيجاد بيئة مثالية في المنازل من خلال ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه للمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتعزيز جودة الهواء، واتخاذ تدابير الأمن والسلامة والصحة والمشاركة في الأعمال التطوعية والمجتمعية، والالتزام بالقانون، والتسجيل في الخدمات الذكية، وغيرها من ممارسات العيش المستدام».

وأضاف الطاير: يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «المواطن أغلى ما نملك، وحياته حياة للوطن، وأمنه وسلامته أولوية لنا ولكافة من يعمل في حكومتنا». ونهدف من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز جودة الحياة وضمان أمن وسلامة أفراد المجتمع والتوعية بأفضل الممارسات لتوفير بيئة مثالية في المنزل.

من جانبهم أشاد مديرو عموم جهات مشاركة في المبادرة، وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي: مبادرة «بيتنا مثالي»، واحدة من المبادرات المجتمعية المهمة التي أثبتت نجاحاً مميزاً يحسب لجميع المشاركين والمساهمين فيها من الدوائر الحكومية والهيئات، ولاسيما أنها تعكس مظاهر ومضمون رفاهية الحياة في دبي، وترسخ النموذج المتقدم لجودة الحياة العصرية، الذي تعمل هيئة الصحة بدبي على تعزيزه.

تحفيز

وأشاد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بدور هيئة كهرباء ومياه دبي في إطلاق مبادرة «بيتنا مثالي» التي تحفز دور الفرد في المحافظة على الموارد الطبيعية، لافتاً إلى أن إقامة دبي تعمل ضمن استراتيجيتها على ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية من خلال مشاركتها في المبادرات المختلفة والحملات التوعوية التي تصب في خدمة المجتمع.

مبادرة فريدة

وقال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تهدف مبادرة «بيتنا مثالي» إلى توعية متعاملي الجهات المشاركة حول أفضل الممارسات لإيجاد بيئة مثالية في المنازل، والالتزام بأسلوب حياة مستدام يسهم في بناء مجتمع مثالي، مؤكداً أن المبادرة فريدة من نوعها وتواكب مبادرة «دبي الذكية» لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى في العالم.

وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي: تتكامل المبادرة التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية وبينها الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مع مبادرة «دبي الذكية» لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى في العالم.

تأهل 60 منزلاً في الدورة الثانية للمبادرة

شارك في الدورة الثانية من مبادرة «بيتنا مثالي» 200 منزل تأهل ستون منزلاً منها حسب المعايير التي وضعها الشركاء، وتم إجراء 180 زيارة ميدانية بمعدل 3 زيارات لكل بيت، إضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل وحملات التوعية.

وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تدقيق «كفاءة الطاقة» لجميع المنازل المرشحة بالتعاون مع «طاقتي» وتزويد كل منزل بتقرير لكفاءة الطاقة يتضمن نصائح لترشيد استهلاك الطاقة والمياه تم وضعها خصيصاً حسب استهلاك كل منزل، وفي المرحلة الثانية، تم تنظيم زيارات توعوية بالتعاون مع الشركاء، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، تم تقييم المنازل واختيار عشرة فائزين من البيوت المثالية.

جاء في المركز الأول محمد حسن أحمد الفردان، وفي المركز الثاني أحمد عبدالله سعيد عبدالله، وفي المركز الثالث زهير عبدالله أحمد، وحصل الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر على جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم، وإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب ألواح كهروضوئية على أسطح المنازل العشرة الفائزة.

وجاء في المركز الرابع حمدان ناصر حميد، وفي المركز الخامس أحمد محمد أمين عبد الرحمن كالات، وفي المركز السادس خديجة عبد الرحمن يونس علي، وفي المركز السابع محمد شرف محمد، وفي المركز الثامن زينب سيد مرسي حسن، وفي المركز التاسع عادل عبدالله، وفي المركز العاشر راشد محمد عبدالله.

وقال محمد حسن أحمد الفردان الفائز بالمركز الأول: «هناك مبادرات كثيرة تبنتها الدوائر الحكومية في دبي، ولكن هذه المبادرة لمست حياتنا العائلية، حيث كانت حديث العائلة خلال الأشهر الماضية، كما أضافت لنا هذه المبادرة وتعلمنا منها الكثير، أن نجعل بيتنا آمناً ومستداماً وصديقاً للبيئة».

وأشاد أحمد عبدالله سعيد الفائز بالمركز الثاني بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي والجهات المشاركة في مبادرة «بيتنا مثالي»، مشيراً إلى أنها ساعدته على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتخفيض قيمة الفاتورة الشهرية.

وقال زهير عبدالله أحمد الفائز بالمركز الثالث: المبادرة ممتازة ومفيدة للمجتمع، ومهمة لرفع الوعي لدى العائلة والجيران الذين يسألون عن المبادرة، حيث نتشارك المعلومات معهم، وساعدتني المبادرة شخصياً من جهة زيادة الحس الأمني.

تنافس إيجابي

قال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «اعتادت المؤسسة على المشاركة الفاعلة في كل المبادرات المجتمعية المؤثرة في إمارة دبي والتي تهدف جميعها إلى تجديد وتحسين نوعية الحياة الراهنة والمستقبلية وتعزيز مبادئ حماية البيئة والمحافظة عليها والارتقاء بالصحة العامة وترسيخ أطر السلامة والأمن في كل الأوقات، ولهذا نتعاون سنوياً مع الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ المبادرة وما تهدف إليه من قيم راقية تعزز التنافس الإيجابي».