عبدالله بن زايد يبحث موضوعات دولية مع وفد مركز الدراسات الاستراتيجية الأميركي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس وفداً من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي «CSIS» الذي يزور البلاد حاليا برئاسة جون ألترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في المركز.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بزيارة وفد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي.

وبحث سموه مع الوفد عددا من الموضوعات الإقليمية والعالمية - شرق آسيا خاصة - في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.

من جانبه أثنى وفد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي على مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال الدراسات والتي تعزز نموذج الدولة من خلال التنوع وتبني الثقافات المختلفة.

وأشاد الوفد بالرؤية الاستثنائية التي تتمتع بها قيادة الإمارات في الدراسات والبحوث.