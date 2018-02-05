«آيسنار 2018» يناقش التسامح والوسطية في مواجهة التطرف

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم وزارة الداخلية، مؤتمر الإمارات الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2018» تحت عنوان «التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف» خلال الفترة من 5-6 مارس 2018 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وذلك بمشاركة 40 متحدثاً من المتخصصين والخبراء من مختلف دول العالم.

آفة عالمية

وأعلنت اللجنة لمنظمة للحدث العالمي أمس في مؤتمر صحفي تفاصيل وفعاليات المؤتمر حيث أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر «آيسنار 2018» بأن التطرف أصبح آفة عالمية تؤرق كافة المجتمعات وتحمل تداعيات كارثية لا تقف عند حد زعزعة الأمن الداخلي للدول وإنما تمتد آثارها لتدمير الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال: إنه ومن هذا المنطلق أصبحت عملية التعاطي مع هذه الآفة العالمية ضرورة ملحة، حيث إن المواجهة التقليدية والمقتصرة على الجهود الأمنية لم تعد كافية للحد من خطورتها وانتشارها ولذا أصبح من الضروري وضع استراتيجيات شاملة ترتكز على تعزيز وترسيخ قيم التسامح والوسطية والحوار في عملية التعامل والمواجهة.

قيم الوسطية

وأشار إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل على تعزيز قيم الوسطية والحوار ونبذ الكراهية باعتبارها ضرورة ليس فقط للتصدي لنزعات التشدد التي تتبناها بعض الجماعات والقوى المتطرفة، بل باعتبارها ركيزة نحو بناء مجتمع مستقر ومتماسك قادر على تحقيق الرفاهية والتقدم لكافة أفراد المجتمع.

وأوضح أن المؤتمر سيشكّل منصة رائدة أمام القادة وصناع القرار والسياسات، والأكاديميين والخبراء، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وأنه يناقش كافة المفاهيم والتحديات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة التطرف، عن طريق اعتماد منهجيات التسامح والوسطية والحوار، للوصول إلى رؤى وتوصيات، تسهم في تجفيف منابعه المختلفة، وبناء جبهة داخلية صلبة ومتماسكة، قادرة على تحصين المجتمع ضد محاولات جماعات التطرف والإرهاب لاختراق نسيجه المتماسك.

وقال: «سيمثل المؤتمر من خلال محاوره النقاشية وجلساته الحوارية وورشه المصاحبة، حلقة وصل ونقطة اتصال وتفاعل بين مختلف الفئات والشرائح من صناع قرار وسياسات ومنظمات حكومية وغير حكومية وصولا إلى الأفراد».

وأضاف إن المؤتمر سيتناول مختلف الزوايا والأبعاد القانونية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لموضوع التطرف، بما يضمن وضع المنهجية الشاملة في الطرح والمناقشة والمعالجة.

وقال إن المؤتمر يعد منصة مثالية لاستعراض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم التسامح والحوار ونبذ العنف والتطرف والتمييز، إذ أصبحت الدولة عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب.

أجندة المؤتمر

يتضمن «مؤتمر الإمارات الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر 2018» تحت عنوان «التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف» جلسات حوارية ونقاشية موزعة على مدار يومي المؤتمر.

وسوف يشهد اليوم الأول جلسة حوارية رئيسية بعنوان التسامح، الوسطية والحوار: مرتكزات للتعايش السلمي في مجتمع متعدد الثقافات وثلاث جلسات نقاشية، كما يتضمن اليوم الثاني جلسة حوارية رئيسية بعنوان الإمارات كنموذج رائد في نشر التسامح وتعزيز مفاهيم الحوار وثلاث جلسات نقاشية.

حضر المؤتمر الصحفي العميد الدكتور جاسم منصور المنصوري رئيس لجنة أمانة السر، والعقيد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، عضو اللجنة العليا للمؤتمر، والمقدم الدكتور منصور حسن البلوشي، رئيس لجنة المؤتمر، إلى جانب عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.