محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات والقضايا الدولية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وقدّم الرئيس الفرنسي شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، لإسهامها الفاعل في دعم القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي، لمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وآخر المستجدات والأوضاع التي تشهدها المنطقة.