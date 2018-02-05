محمد بن زايد يصدر 6 قرارات للمجلس التنفيذي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 6 قرارات لرئيس المجلس التنفيذي، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث أصدر سموه قرار رقم «73» لسنة 2017 بتشكيل لجنة قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، نص على تشكيل لجنة تسمى لجنة قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي تتبع المجلس التنفيذي برئاسة جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وعضوية كل من حسين إبراهيم الحمادي، حصة عيسى بوحميد، الدكتور مغير خميس الخييلي، الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي، الدكتور علي راشد النعيمي، سيف محمد الهاجري، وأي عضو آخر يرى رئيس اللجنة إضافته.

وجاء في القرار أنه تحدد اللجنة مقرراً لها يتولى إعداد جدول أعمالها وفقاً لما يحدده رئيسها ويحرر محاضر اجتماعاتها وما تنتهي إليه من قرارات ومتابعة تنفيذها، ويقصد بالطفولة المبكرة المرحلة التي تبدأ من بداية الحمل وحتى سن الثامنة.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومنها وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بتنمية ورعاية وحماية الطفولة المبكرة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة وتقييم الواقع الحالي للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالطفولة المبكرة في الإمارة، وتشكيل اللجان الفرعية لمساعدتها في أداء مهامها، وتكون للجنة ميزانية سنوية تعتمد من المجلس التنفيذي، وعلى الجهات والمؤسسات الحكومية كل فيما يخصه تنفيذ ما يتم إقراره من قبل اللجنة وتسهيل عملها ومعاونتها على أداء مهامها.

تعيين

وأصدر سموه قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم «61» لسنة 2017 بتعيين الدكتور هلال حميد ساعد حميد الكعبي أميناً عاماً لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأصدر سموه قرار رقم «72» لسنة 2017 بشأن تملك شركة إشراق في إمارة أبوظبي، نص على أنه تمنح شركة إشراق العقارية ـ شركة مساهمة عامة ـ حق تملك العقارات في إمارة أبوظبي، على أن ينفذ من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 11 ديسمبر 2017.

وأصدر سموه قرار رقم «74» لسنة 2017 بتعيين ميثاء حمد حارب حمود الحبسي رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الإمارات، كما أصدر سموه القرار رقم «75» لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات برئاسة أبو بكر صديق الخوري وعضوية كل من الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائباً للرئيس ومحمد حمد جابر راشد الهاملي وعبد الله عبد الحميد ميرزا علي الساهي وسعيد راشد الزعابي وتوني دوجلاس وهشام ملك خالد، ومدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.

وظائف

وأصدره سموه القرار رقم «76» لسنة 2017 بشأن موظفي الإدارة التنفيذية بالجهات الحكومية، نص على أنه تصدر القرارات المتعلقة بندب شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية داخل الجهة الحكومية أو خارجها من المجلس التنفيذي وتكون مدة ندب أو إعارة موظفي الإدارة التنفيذية سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى فقط، ولغايات تسيير العمل، يفوض رئيس الجهة الحكومية أو من في حكمه بندب أحد موظفي تلك الجهة للقيام بمهام إحدى وظائف الإدارة التنفيذية فيها إذا غاب عنها شاغلها لأسباب طارئة أو في حالات الإجازة، على أن لا تزيد مدة الندب على 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، ويكون نقل شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية إلى وظائف استشارية وإحالتهم للتقاعد بقرار من المجلس التنفيذي، ومع مراعاة المادة الأولى البند 3 من هذا القرار، تصدر القرارات المتعلقة بكافة شؤون المديرين التنفيذيين ومن في حكمهم من المجلس التنفيذي، وينفذ القرار من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 5 نوفمبر 2017.