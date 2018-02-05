عبد الله بلحيف النعيمي: مبادرة تعزز الاستقرار الأسري

أوضح معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء 7200 مسكن للمواطنين خلال 3 سنوات، يعكس بوضوح اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا إسكان المواطنين، والعمل الدؤوب على تحقيق الاستقرار الأسري، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

وأضاف معاليه أن استراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي بدأها منذ 2007 حينما وجّه بإزالة أي قوائم انتظار للحصول على مسكن، والتي قاربت حينها 40 ألفاً، نجحت بامتياز، خاصة أنه تم إنجاز 59 ألف وحدة سكنية خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن الإمارات تأتي في مقدمة دول العالم من حيث تمليك المساكن للمواطنين.

وتابع النعيمي أن إنشاء 7200 مسكن يعزز نهج القيادة الرشيدة فيما يتعلق بفكرة الأحياء السكنية المتكاملة التي أثبتت نجاحها، إذ تتميز بوجود مجتمع متكامل يضم بنيته التحتية اللائقة، وخدماته التي توفر كل سبل الراحة لقاطنيه، فضلاً عن أن ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد الإماراتي، إذ إن إنجاز هذا العدد من المساكن يتطلب وجود الخدمات الداعمة له من مستشفيات ومدارس ومراكز خدمية وغيرها، فضلاً عن دخول شركات لتنفيذ هذه المشروعات.

وذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان المعني بتنفيذ هذه المشروعات، سيواصل خططه الاستراتيجية فيما يتعلق بتنفيذ هذه المجمعات في إمارات الدولة كافة، والوصول إلى أماكن جديدة بحسب توافر مساحات الأراضي القابلة للبناء.