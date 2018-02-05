مسؤولون ومواطنون: قيادتنا لا تدّخر جهداً لإسـعادنا

أكد مسؤولون ومواطنون أن قيادتنا الرشيدة تضع رفاهية ورخاء المواطنين في صدارة أولوياتها، مشيرين إلى أن اعتماد مجلس الوزراء إنشاء 7200 مسكن للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة في كافة إمارات الدولة يترجم رؤية القيادة الحكيمة لمستقبل أفضل، وحياة مستقرة لشعب الإمارات.

أهمية بالغة

وأكد حمد نخيرات العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية بالغة لخدمات الإسكان للمواطنين بصفتها أحد أهم المحاور المتعلقة بتحقيق الرعاية الاجتماعية والاستقرار الأسري لأبناء الإمارات.

وقال إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نحو 80 % من أبناء الإمارات يمتلكون مسكنهم الخاص بهم يؤكد العناية الفائقة التي توليها القيادة لراحة واستقرار المواطنين لأن امتلاك المسكن هو من الأمور المهمة في حياة كل إنسان.

وأضاف أن اعتماد مجلس الوزراء إنشاء 7200 مسكن للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة في كافة إمارات الدولة من القرارات المهمة التي سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على حياة المواطنين وأسرهم.

رفاهية

بدوره قال أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي: إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنشاء 7200 مسكن للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة يؤكد حرص القيادة الرشيدة على وضع رفاهية ورخاء مواطني الدولة في صدارة أولويات العمل الحكومي، وتسخير كافة الموارد والإمكانات المتاحة للارتقاء بمستواهم المعيشي وتأمين حياة كريمة لهم وفق أعلى الممارسات العالمية.

وأضاف: إن تصدر الإمارات للإحصائيات العالمية في تملك مواطنيها للمساكن بواقع 80 %، هو مؤشر تنموي جديد يضاف إلى سجل الإمارات الزاخر بالنجاحات، والذي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة وفق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

مستقبل أفضل

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب الأمين العام لمنظمة إمسام بالأمم المتحدة أن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنشاء 7200 مسكن للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة القادمة في كافة إمارات الدولة يترجم رؤية القيادة الحكيمة لمستقبل أفضل، وحياة مستقرة لشعب الإمارات، كما أنها تسير وفق النهج الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، التي تحققت ومازالت تتحقق على يد أبنائه الذين يتبعون نهجه ورؤيته الثاقبة.

نهضة شاملة

وأكد عبيد طويرش مدير دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين أن اعتماد مجلس الوزراء إنشاء 7200 مسكن للمواطنين يصب في صالح سعادة ورفاهية المواطنين، مبيناً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائماً ما يتلمس احتياجات المواطنين لتوفيرها.

وبين أن هناك تعاوناً مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ودائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين، حيث عملت الدائرة خلال السنوات الماضية على مسح وتسوية الكثير من الأراضي وتهيئتها من أجل تشييد المساكن للمواطنين.

تعزيز السعادة

وأفاد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات برأس الخيمة، أن المبادرات المتتالية التي تطلقها حكومة دولة الإمارات بمختلف المجالات تعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز السعادة والرفاهية لأبناء الدولة وضمان استقرارهم ورفاهيتهم.

وقال منذر بن شكر الزعابي مدير بلدية رأس الخيمة، إن المبادرات المتتالية لحكومة الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة تصب في صالح المواطنين والأجيال القادمة، وتأتي استكمالاً لمسيرة العطاء المتجددة لدعم أبناء الدولة بمختلف المجالات وخاصة ملف الإسكان وتوفير المسكن العصري الحديث والذي يعد الهدف الأول لقيادتنا الرشيدة؛ نظراً لأهميته في تحفيز المواطنين على مواصلة مشاركتهم الفاعلة في تعزيز مسيرة التنمية.

استقرار أسري

وأشار الدكتور مهندس محمد بن عمير المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إلى أن مبادرات القيادة الرشيدة في الدولة بمجال الإسكان وتوفير البنية التحتية الحديثة تأتي من حرصها في توفير الرفاهية والراحة لمواطني الدولة.

وأكد عبدالله أحمد عبد الله مدير مركز تسهيل للخدمات الحكومية بدبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحرص دوماً على تلمس احتياجات أبناء الوطن، مشيراً إلى أن توفير المساكن العصرية للمواطنين يساهم في توفير الحياة الكريمة لهم.

من ناحيته أشار خالد محمد الطاهر المأذون الشرعي بمحاكم دبي إلى أن الإمارات تعيش أبهى عصورها، مؤكداً أن هذه المبادرات جاءت لتساند جهود بناء أسر تنعم بالاستقرار والرفاهية لأبنائها.

وأكدت المواطنة فاطمة محمد الشحي أن حكومة الإمارات أخذت على عاتقها إسعاد مواطنيها وتحقيق كل سبل الراحة ابتداءً من توفير المسكن العصري المناسب وصولاً بالمجالات الصحية والخدمية.