حمد البلوشي.. تحدي النجاح

قدم حمد عيسى البلوشي «21 عاماً» لاعب الجوجيتسو من أصحاب الهمم، مثالاً يحتذى به في التغلب على نقاط الضعف ونسبة العجز في القدم، ولم يكتف البلوشي بمواجهة نظرائه في رياضة الجوجيتسو والتي تصنف ضمن الرياضات القتالية، بل تحدى نقاط الضعف لديه وحولها إلى محاور قوة ارتكز عليها في البطولات التي خاضها، وحقق من خلالها نجاحات كبيرة بإحرازه المراكز الأولى في بطولتي أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والجراند سلام، وهما من أقوى بطولات الجوجيتسو على المستوى الدولي.

بدأ البلوشي في ممارسة رياضة النبلاء وهو في عمر 11 عاماً عندما كان طالباً في المدرسة، بعدها تحول إلى نادي الوحدة ليصبح أكثر احترافية وصقلاً بالمهارات المختلفة، والتي أهلته بشكل فني لافت لخوض منافسات كبرى البطولات.

وقد أعدته الأجهزة الفنية التي أشرفت على تدريبه وصقله بالمهارات بشكل متميز، وقدمت له حصصاً تدريبية مكثفة تتبلور في التركيز على نقاط القوة التي لديه وخصيصاً في الجزء العلوي للجسد، مع الدفاع بقوة عن ضعف القدم، وعدم السماح للخصم بالاقتراب من القدم موطن الضعف، وقد نجح البلوشي في إتقان هذا التكتيك، والذي حقق له الفارق على خصومه، ومن ثم الفوز بالمراكز الأولى، وهذا التفوق جعله مثار إعجاب الكثيرين من الجماهير والمتابعين لرياضة النبلاء على المستويين المحلي والدولي.

سطر البلوشي اسمه بأحرف من ذهب ورفع علم الدولة خفاقاً على منصات التتويج في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو «درة البطولات» والتي تنظم في العاصمة أبوظبي بصفة دورية، وحصد ذهبية وزن 62 كلغ في نسخ أعوام 2012، 2013، 2014، و2015، للحزام الأزرق، وهو من الأحزمة الرفيعة، والتي تتطلب إلماماً وكفاءة عالية بتنفيذ الحركات المؤثرة، وعاود البلوشي مستوياته المتميزة محققاً المركز الأول في منافسات البارا جوجيتسو والتي نظمت ضمن «عالمية أبوظبي للمحترفين» العام الماضي.