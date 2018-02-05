تعاونية الاتحاد تستقبل 361 أسرة مستفيدة من «السلع» يومياً

بلغ إجمالي عدد الأسر المواطنة التي استفادت من مبادرة السلع المدعومة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية المسجلة لدى تعاونية الاتحاد، والرامية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل من المواطنين، 46 ألفاً و658 أسرة.

سلع غذائية

وقال سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق «إن التعاونية سجلت نحو 129 ألفاً 970 عملية بيع العام الماضي 2017 للأسر المستفيدة، بمتوسط تقريبي 361 أسرة يومياً، تستقبلها في مختلف فروعها، حيث توفر السلع الغذائية المدعومة لهم، عبر 5 فروع منتشرة في مختلف مناطق مدينة دبي، موضحاً أن التعاونية تحرص على الإسهام مع الجهات الحكومية، بتوفير السلع المدعومة من خلال منافذها، لتطبيق وبلورة فكر المسؤولية المجتمعية».

دعم لوجستي

وأشار إلى «أن تعاونية الاتحاد، تقدم الدعم اللوجستي لعملية توزيع السلع المدعومة للمواطنين من خلال منافذها، موضحاً أن الدعم يتمثل في توفير مساحات عرض وتخزين للسلع المدعومة، وموظفين لإجراء عمليات البيع وتسليم السلع، حيث إنها لا تتلقى أي مردود مادي على هذا الدعم، مضيفاً أن هذه الخطوة، جاءت للإيفاء باحتياجات المواطنين، وفقاً لأعلى معايير الجودة، التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن، والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته، انطلاقاً من قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية، لتقديم أجود معايير الخدمات».

فروع

وحول الفروع التي تتوفر فيها السلع المدعومة، أضاف البستكي «إن الفروع التي تتوفر فيها تلك السلع، تشمل فروع أم سقيم، والراشدية، والبرشاء، والحمرية، والعوير، والتي تستفيد منها الأسر المواطنة القاطنة في مختلف مناطق إمارة دبي، وتتضمن أغلب المواد الغذائية الأساسية التي تستهلك بشكل يومي».