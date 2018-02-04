شرطة دبي تلبي رغبة أم بالاحتفاء بعيد ميلاد طفلها

أرادت أم برتغالية ان تفاجىء ابنها بعيد ميلاد مميز فاختارت شرطة دبي لتحقيق رغبتها.

فقد لبت الشرطة امنية السيدة البرتغالية مارتا والدة الطفل أفونسو دوراتسو البالغ من العمر 8 سنوات والذي يرغب في أن يصبح شرطيا في المستقبل .كانت مارتا في زيارة إلى المتحف الجديد لشرطة دبي مع اسرتها، وطلبت أن يُسمح لها بمفاجئة طفلها بتنظيم عيد ميلاده في ساحة المتحف.

وبناء على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لبّت أكاديمية شرطة دبي رغبة والدة الطفل الذي احتفل بعيد ميلاده الثامن في ساحة متحف شرطة دبي الجديد داخل الأكاديمية، بحضور أصدقائه وزملائه في الدراسة.

وقال الملازم ثاني منصور المنصوري، رئيس قسم متحف شرطة دبي، إن طلب السيدة البرتغالية مارتا كان مفاجئاً له لافتا الى انه تم توفير كافة الإمكانات لإسعاد الطفل الراغب في أن يكون شرطياً مستقبلاً تشجيعاً له، حيث عملت أكاديمية شرطة دبي على توفير كافة متطلبات حفل عيد ميلاد، بمشاركة الفرقة الموسيقية ، والسيارات الفارهة التابعة لإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بهدف إسعاد الطفل وزملائه في المدرسة الذين التقطوا الصور التذكارية مع السيارات برفقة ذويهم المشاركين في الحفل.

وأبدت والدة الطفل سعادتها الغامرة بمبادرة شرطة دبي ومفاجأة طفلها بهذا الحفل المميز الذي سيكون أحد محطات حياته النوعية، مقدمة شكرها إلى القيادة العامة لشرطة دبي على استجابة طلبها ودورها الكبير في إسعاد المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره.