محمد بن راشد يكرم خريجي الدفعة الثانية لدبلوم الابتكار الحكومي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الإماراتي المبتكر هو ركيزة تحقيق الريادة وصناعة المستقبل والعنصر الأهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.



وقال سموه خلال حفل تخريج منتسبي الدفعة الثانية لدبلوم الابتكار: إن دولة الإمارات تؤمن بأن الإنسان أساس أي عملية تنموية، نحن نؤمن بكفاءة كوادرنا الوطنية وقدرتهم على تطوير نماذج العمل الحكومي على أسس مستقبلية وابتكار حلول استباقية للتحديات المستقبلية".



وأضاف سموه طورنا في حكومة دولة الإمارات نموذجا استثنائيا في توظيف الابتكار للارتقاء بالمجتمع وتحقيق رؤانا المستقبلية وأسسنا لتبني مفاهيم جديدة للابتكار الحكومي .. تنطلق من تحويل الابتكار إلى مبادرات يتشارك جميع أفراد المجتمع في تنفيذها للارتقاء بجميع القطاعات.



وأكد سموه ان: "مسيرتنا مع الابتكار وتطوير أدواته مستمرة.. ما دام العالم في تجدد وتغير مستمرين، ومن لا يبتكر لعالم الغد سيكون جزءاً من التاريخ .. نحن أمام مهمة أن نبتكر لمستقبل الإمارات ونحول الأفكار إلى مشاريع نشكل من خلالها معالم المستقبل".

حضر حفل تخريج منتسبي الدفعة الثانية من دبلوم الابتكار الحكومي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.



وكرم سموه 53 موظفاً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الحفل الذي أقيم على هامش اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة في أبوظبي اليوم والذي جاء بالتزامن مع انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار الذي تتواصل فعالياته حتى الـ28 من الشهر الحالي.



يذكر أن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي اختتم أعمال البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من دبلوم الابتكار الحكومي الذي توزع على 6 مساقات واشتمل على تطوير مشاريع مبتكرة عمل عليها المنتسبون طوال فترة التدريب وركزت على تطوير خدمات وبرامج في أماكن عملهم.



وشكلت هذه المشاريع المبتكرة متطلباً رئيسياً للمنتسبين الذين عملوا على إنجازها بإشراف وتوجيه من خبراء ومختصين في جامعة كامبردج ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ولاقت دعم وتشجيع القيادات في الجهات التي يعملون لديها.



ويعتبر دبلوم الابتكار الحكومي الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي حيث يركز البرنامج على تطوير المهارات لدى الكوادر الوطنية الحكومية لجعل الابتكار ممارسة عملية يومية في الجهات الحكومية لدولة الإمارات.



ويهدف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي إلى تطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الجهات الحكومية على الابتكار وترسيخ ثقافة الابتكار وتحويلها لثقافة عمل مؤسسي ويقوم نموذج عمل المركز على ثلاثة أسس هي أفكار مبتكرة وقدرات مبتكرة وثقافة مبتكرة.



ويعمل المركز على تنظيم سلسلة من الفعاليات ومختبرات الابتكار الحكومية لدعم الجهات في تطوير الخدمات وإيجاد حلول للتحديات كما يعمل على تدريب الكوادر الوطنية وبناء قدراتها في مجال الابتكار الحكومي وبناء شبكة شراكات عالمية مع الجامعات والمعاهد المتخصصة.