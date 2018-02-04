حاكم الشارقة يوجه برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من 12 ألف إلى 17500 درهم

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المحليين من 12 ألف درهم إلى 17500 درهم ومنح الزيادة لمستحقيها اعتبارا من الأول من يناير 2018.

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