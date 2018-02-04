حاكم الشارقة يوجه برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من 12 ألف إلى 17500 درهم

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المحليين من 12 ألف درهم إلى 17500 درهم ومنح الزيادة لمستحقيها اعتبارا من الأول من يناير 2018.

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