حاكم الشارقة يوجه برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من 12 ألف إلى 17500 درهم

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المحليين من 12 ألف درهم إلى 17500 درهم ومنح الزيادة لمستحقيها اعتبارا من الأول من يناير 2018.
التفاصيل لاحقاً
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المحليين من 12 ألف درهم إلى 17500 درهم ومنح الزيادة لمستحقيها اعتبارا من الأول من يناير 2018.
التفاصيل لاحقاً
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المحليين من 12 ألف درهم إلى 17500 درهم ومنح الزيادة لمستحقيها اعتبارا من الأول من يناير 2018.
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم اجتماعا لمجلس
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الشفافية هي أساس
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن مسيرة دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية نحو ضمان الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية..
قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي: إن دولة الإمارات حققت تطوراً ملحوظًا في تحسين مستوى الأداء البيئي للفرد والمجتمع.
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً فعاليات النسخة التاسعة عشرة من منتدى الشارقة الدولي ..
أكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن يوم البيئة الوطني الـ21 في الدولة علامة بارزة في مسيرة العمل البيئي،
تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، احتفالات مؤسسات الدولة بمناسبة «يوم البيئة الوطني» الحادي والعشرين،
وقعت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع شركة الشروق للطاقة الخضراء («إيه إس جي إي»)، المتخصصة في تكنولوجيا تغويز النفايات البلدية الصلبة..
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة شكر وتقدير من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا..
دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،