محمد بن راشد يوجه بإنشاء 7200 مسكن للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي اعتمد سموه خلاله إنشاء 7200 مسكن للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في كافة إمارات الدولة بتكلفة 7مليارات درهم.

وقال سموه في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: اليوم حوالي 80% من مواطنينا يملكون مسكنهم الخاص بهم في نسبة ضمن الأعلى عالميا في تملك المساكن.

وأضاف سموه: كما وجهنا بتزويد الأحياء السكينة للمواطنين ببنية تحتية حديثة تراعي مواصفات الاستدامة وتوفر بيئة خضراء وأجواء صحية ونظيفة للأسر المواطنة ضمن معايير بيئية عالمية.

وأردف سموه: السكن سكينة وطمأنينة وحياة كريمة .. ولن تتوقف الدولة عن دعم مواطنيها وتوفير الحياة الأفضل والأسعد لهم .. ستبقى مواردنا المالية في خدمتهم .. وكوادرنا البشرية تعمل من أجلهم .. وجهاتنا الحكومية سيبقى مقياس نجاحها الدائم سعادتهم وراحتهم .

وختم سموه: كما اعتمدنا اليوم أيضا ضمن جلسة مجلس الوزراء خطة وطنية لتطوير مراكز للأبحاث الطبية بالدولة.. نسعى لفهم أوضح ودراسات أعمق للتحديات الصحية الخاصة بمجتمعنا والخدمات الصحية اللازمة خلال العقود القادمة بالإضافة لتطوير شامل للاقتصاد الصحي في الدولة.