"وطني الإمارات".. مبادرات وفعاليات تعزز الهوية والانتماء

أكد أعضاء مجلس دبي للشباب، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، يحفزهم دائماً للتنافس والريادة والحصول على المركز الأول،