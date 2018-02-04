حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة خليفة المزكي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة جاسم المزكي.

وأعرب سموه، خلال الزيارة التي قام بها إلى خيمة العزاء بمنطقة دهان في رأس الخيمة، عن صادق العزاء والمواساة إلى محمد جاسم المزكي في وفاة شقيقه وإلى عارف خليفة جاسم المزكي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة والدكتور زكي خليفة المزكي استشاري جراحة رئيس قسم جراحة الشرايين والأوردة والصدر في مستشفى القاسمي في إمارة الشارقة في وفاة والدهم وإلى أسرة وذوي الفقيد.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي إلى جانب عدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات وأبناء القبائل وجموع من المعزين.