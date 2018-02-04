«أصوات ريادية شبابية» تبحث دور الشركات وأصحاب المشاريع

نظمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة، بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب جلسة حوارية تحت عنوان «أصوات ريادية شبابية تشكل المستقبل» في مركز الشباب بأبراج الإمارات بدبي، وذلك في إطار جهودها لدعم رواد الأعمال في المنطقة، وتعزيز دور الشركات وأصحاب المشاريع الناشئة.

وهدفت الجلسة التي أدارتها شركة الاستشارات الإدارية استراتيجي (بوز آند كومباني سابقاً) التابعة لشبكة بي دبليو سي إلى تنظيم حوار بين رواد الأعمال الشباب ومجلس الإمارات للشباب لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها رواد الأعمال عند البدء وإدارة أعمالهم ومشاريعهم التجارية، حيث تعتبر الجلسة إحدى فعاليات مبادرة «صوت أعمال الشباب».

حلول وتوصيات

وجرى خلال الجلسة الحوارية طرح الحلول والتوصيات التي تمكن الرواد الشباب من تحقيق النمو والنجاح في مسيرتهم الريادية، كما تطرقت الجلسة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال عند بدء مسيرتهم المهنية، وإدارة أعمالهم التجارية مع أعضاء مجلس الإمارات للشباب، ومناقشة النتائج الأولية للدراسة التي تعدها «دبي للمشاريع الناشئة» تحت عنوان «فهم التحديات التي يواجهها رواد الأعمال».

وناقش الحضور أهمية تزويد مجلس الإمارات للشباب بالمعلومات والاقتراحات التي يناقشها الشباب في مختلف الجلسات، كون المجلس يعمل على رفع التوصيات والتقارير لصناع القرار في دولة الإمارات، للخروج بمبادرات تدعم رواد الأعمال الشباب للبدء بمشاريع تجارية تصل للعالمية.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على حرص الغرفة عبر مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة» على المساهمة بتعزيز ودعم وترسيخ دور الشباب في المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن دعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة خاصة من فئة الشباب هي جزء أساسي من جهود الغرفة التي خصصت لرواد الأعمال استراتيجية خاصة متكاملة لدعمهم ومواكبة جهودهم.

منصة

وأضاف أن الجلسة الحوارية التي تنظمها «دبي للمشاريع الناشئة» بالتعاون مع مركز الشباب هي منصة مثالية للشباب لمناقشة أبرز المواضيع والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال عند البدء بمشاريعهم التجارية والتعرف إلى أفضل الممارسات في مجال ريادة الأعمال بالإضافة إلى استعراض الحلول والتوصيات للحد من التحديات التي يواجهونها وتحقيق النمو والنجاح في مسيرتهم الريادية.

وأوضح بوعميم أن دعم قيادتنا الرشيدة لجيل الشباب والحرص على تعزيز مهاراتهم وإثراء خبراتهم يساهم بشكل رئيسي في إعطاء دفعة قوية لنشاطات الشباب وجهودهم، مؤكداً أن الغرفة ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في خلق جيل من رواد الأعمال الشباب قادر على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة في سوق العمل والنجاح فيها.

ورش

من جهته قال سعيد النظري، المدير التنفيذي لمكتب الشباب «إن مركز الشباب يعمل منذ اليوم الأول لتأسيسه على استضافة ورش العمل والجلسات المميزة لتعزيز قدرات ومهارات الشباب المعرفية والعلمية، وذلك بالتعاون والشراكة مع أبرز الجهات الحكومية والخاصة محلياً وعالمياً كغرفة تجارة وصناعة دبي».

وتعتبر مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة»، التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكنهم الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، والدورات ولقاءات وغيرها من المعلومات المتطورة المهمة.

وتدعم «دبي للمشاريع الناشئة» استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي. كما تواصل الغرفة جهودها في دعم أصحاب المشاريع من خلال برنامج «تجار دبي»، والذي يعمل على تطوير أفكار رجال الأعمال الإماراتيين بما يخدم بيئة العمل في دبي.