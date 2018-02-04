محمد بن زايد يتلقى رسالة شكر من رئيس بيلاروسيا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة شكر وتقدير من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، ثمّن فيها دور سموه الكبير في الإفراج عن المواطن البيلاروسي فياتشيسلاف كاشورا الذي كان مسجوناً على ذمة قضايا في ليبيا منذ عام 2011.

وأعرب الرئيس لوكاشينكو، في رسالته إلى سموه، باسمه ونيابةً عن الشعب البيلاروسي، عن امتنانه الخالص لدعم سموه وجهوده في حل قضية المواطن البيلاروسي. وقال الرئيس البيلاروسي: «إن هذه الخطوة، التي تُظهر إرادتكم الطيبة، تعد مثالاً بارزاً لتبنّي قيادة دولة الإمارات الحكيمة قيم الإنسانية والعدالة، وهذا ما يستحق منا كل تقدير واحترام».

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