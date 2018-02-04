خليفة: التزامنا بالاستدامة امتداد لإرث زايد رجل البيئة والإنماء

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أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن مسيرة دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية نحو ضمان الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية تأتي امتداداً لإرث أجدادنا وآبائنا الذين تعاملوا مع هذه الموارد بحكمة بالغة، وفي مقدمتهم القائد المؤسس، رجل البيئة والإنماء، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وجّهنا بأن نأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا، وأن نحافظ على توازنها، ونترك فيها ما تجد فيه الأجيال القادمة مصدراً للخير ونبعاً للعطاء.

وقال سموه، في كلمته بمناسبة «يوم البيئة الوطني الواحد والعشرين» الذي يصادف اليوم: «نحتفي للعام الواحد والعشرين على التوالي بيوم البيئة الوطني الذي يعد مناسبة مهمة، نجدد من خلالها، حكومةً وشعباً، التزامنا الوطني والأخلاقي بالمحافظة على مواردنا الطبيعية وتنميتها، ونستعرض ما حققناه من إنجازات في السنوات الماضية، ونؤكد عزمنا بذل المزيد من العمل والجهد لتعزيزها وتطويرها، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية الإمارات 2021، وضمان بيئة نظيفة وآمنة، تسهم في توفير الرخاء والسعادة لنا جميعاً ولأجيالنا القادمة». وقال سموه: «لا يزال أمامنا مستقبل حافل بالعمل، وكلنا أمل في أن نتوّج جهودنا بتغييرات كبيرة وجوهرية.

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