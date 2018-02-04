«السيرة والسلوك» شرط للحصول على تصريح عمل بدءاً من اليوم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه اعتباراً من اليوم سيكون إدراج حسن السيرة والسلوك متطلباً رئيسياً لتقديم طلب الحصول على تصريح العمل للقادمين إلى الدولة من الخارج، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 1/‏‏8 لسنة 2017.

وأوضحت الوزارة أن الشهادة الواجب تقديمها، ينبغي أن تكون صادرة من الدولة التي ينتمي إليها الشخص، أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، على أن تكون مصدقة من بعثات الدولة في الخارج، أو من مراكز التصديقات التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، منوهة إلى أن تطبيق القرار يقتصر على العاملين دون أفراد أسرهم ممن يعولونهم، كما أن هذه الشهادة غير مطلوبة من القادمين للزيارة أو السياحة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي حكومة الإمارات، لخلق مجتمع أكثر أماناً، وإيماناً بأهمية حماية أفراد المجتمع بما يحقق مقومات الحياة الآمنة للمجتمع، كما أن هذا الشرط يأتي ضمن عملية التحديث والتطوير التي تنتهجها الحكومة، في سبيل تحقيق أعلى مستويات الأمان، لمن يقيم على أرض الدولة بمجتمع مطمئن وسعيد.